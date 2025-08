Catastrofe meteorologice în cele mai căutate destinații de vacanță din Europa. Sute de incendii, în doar 24 de ore, în Bulgaria VIDEO

Grecia, Turcia, Spania sau Italia sunt scena unor fenomene meteorologice extreme. De la incendii, la căderi masive de gheață, popularele destinații turistice sunt din ce în ce mai afectate. Doar în Turcia, zece persoane au murit și zeci au fost spitalizate, după ce flăcările au cuprins zone din apropiere de Ankara.

Temperaturile caniculare, vânturile puternice și fulgerele din regiune au declanșat incendii de vegetație pe scară largă. Incendii mari au fost raportate în Bilecik, Sakarya și Karabük, în nordul Turciei, ducând la evacuarea mai multor sate. Doi oameni au murit şi sute de case au fost distruse de flăcări. De asemenea, pompierii încearcă să stăpânească flăcările în Antalya.

În Cipru, autorităţile au activat Mecanismul European de Protecţie Civilă Situaţie din cauza incendiilor care au dus la moartea a doua persoane și la distrugerea a sute de case.

De asemenea, Bulgaria este scena a sute de incendii de vegetație în doar 24 de ore. Cel puţin trei persoane au ajuns la spital cu arsuri. Pe litoral, 22 de maşini dintr-o parcare improvizată au fost distruse complet de foc.

În Grecia, unde au fost incendii în mai multe zone mult mai devreme decât se aștepta în sezon, temperaturile s-au intensificat în weekend, atingând un vârf de 43°C (109°F) în Volos, marți. Atracții turistice precum Acropole au fost închise de autorități între prânz și ora 17:00. Pompierii luptă cu flăcările la granița cu Albania.

În acest timp, Italia şi Spania au fost lovite de furtuni puternice, cu grindină masivă și inundații.

Heavy rains accompanied by a hailstorm in Caravaca de la Cruz, #Murcia region, #Spain 🇪🇸 (24.07.2025) ⚠️❗Report "On the progression of climate catastrophes on Earth and their catastrophic consequences" https://t.co/tqpCNRbV9Q pic.twitter.com/dvKKZvdtXK — Alex Terry (@AlexTerry17482) July 25, 2025

