Alertă de vreme rea în mai multe județe din țară. Unde sunt așteptate vijelii și căderi de grindină

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 16:34
Zonă în care plouă FOTO: Pixabay

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 7 septembrie, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de vijelii și grindină pentru localități din județele Alba, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor, Hunedoara, Arad și Timiș, valabile în perioada următoare.

Potrivit ANM, până la ora 17:20, în județul Alba, în Cugir, precum și în zona de munte, respectiv Săsciori, Șugag, Pianu și Gârbova, se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Până la ora 17:00, în zona de munte a județului Gorj (localitatea Padeș), a județului Vâlcea (Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița) și a județului Mehedinți (Orșova, Baia de Aramă, Eșelnița, Ponoarele, Isverna, Podeni, Dubova, Svinița, Obârșia-Cloșani) se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, până la ora 16:30, în zona de munte a județului Caraș-Severin (localitățile: Reșița, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Carașova, Berzasca, Bucoșnița, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Păltiniș, Sichevița, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domașnea, Șopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăș, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Brebu Nou), în zona de munte a județului Arad (respectiv Târnova, Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Păuliș, Vărădia de Mureș, Petriș, Hălmăgel, Chisindia, Pleșcuța), în zona montană a județului Bihor (localitățile: Aleșd, Bratca, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Finiș, Lunca, Șoimi, Vașcău, Țețchea, Aușeu, Măgești, Roșia, Bulz, Uileacu de Beiuș, Cărpinet, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos, Șinteu), în zona de munte a județului Timiș (Nădrag, Tomești, Margina, Pietroasa), în zona munte a județului Hunedoara (respectiv Hunedoara, Brad, Pui, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Râu de Mori, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Șoimuș, Beriu, Baia de Criș, Sălașu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Vețel, Buceș, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Densuș, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Răchitova, Balșa, Vălișoara, Tomești, Lunca Cernii de Jos, Vorța, Pestișu Mic, Burjuc, Toplița, Cerbăl, Cârjiți, Bunila, Lelese, Bulzeștii de Sus, Bătrâna) se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.

