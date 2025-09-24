Se răcește brusc vremea: Temperaturile scad cu 10-15 grade. Noi alerte de la meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri, 24 septembrie, noi alerte de vânt și răcire accentuată a vremii.

De miercuri, de la ora 10:00, până pe 26 septembrie, la 21:00, este în vigoare o informare de răcire accentuată și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

Cod galben

ANM a emis și un Cod galben de intensificări ale vântului, în vigoare pe 25 septembrie, de la 07:00 la 21:00.

Pe parcursul zilei de joi, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

FOTO anm.meteoromania.ro

