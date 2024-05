O nouă erupție vulcanică în sud-vestul Islandei a forțat evacuarea faimosului centru spa geotermal Blue Lagoon și a micului oraș pescăresc Grindavik, transmite BBC.

Noua fisură s-a deschis în apropiere de Sundhnuksgigar, în peninsula Reykjanes, fiind a cincea erupție în zonă din decembrie până în prezent. Biroul meteorologic islandez (IMO) a declarat că fisura are o lungime de peste 2,5 km și continuă să crească, relatează g4media.ro.

Imaginile filmate de la fața locului arată un zid de rocă topită care se ridică până la o înălțime de 50 de metri și pene uriașe de cenușă care acoperă cea mai mare parte a cerului.

WATCH: The Blue Lagoon in Iceland was evacuated Wednesday due to a volcanic eruption. pic.twitter.com/jTZS1TpsA7

Oficialii au raportat, de asemenea, o "activitate seismică intensă" înainte de erupția de miercuri.

A fost declarată starea de urgență – o măsură care a fost luată în urma tuturor erupțiilor recente.

Potrivit radiodifuzorului de stat RUV, a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a orașului Grindavik, în mare parte abandonat, pentru a proteja o linie de înaltă tensiune care era în pericol.

Centrala electrică Svartsengi din apropiere, care furnizează electricitate și apă pentru mii de oameni din peninsulă, a fost, de asemenea, evacuată.

🇮🇸‼️Evacuations underway as volcano erupts near Reykjavik, Iceland‼️

The Eyjafjallajokull volcano in southwestern Iceland erupted Wednesday, triggering the evacuation of the popular Blue Lagoon geothermal spa. pic.twitter.com/GhZekygl10