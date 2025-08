Un vulcan de pe o insulă turistică a intrat în erupție: Coloană de cenușă de 10 kilometri înălțime VIDEO

Un vulcan din estul Indoneziei a erupt din nou vineri, 1 august, aruncând în aer o coloană de cenușă și lavă înaltă de 10 kilometri, la patru săptămâni după o erupție anterioară care a provocat anularea a zeci de zboruri în Bali, relatează AFP.

Situat pe insula turistică Flores, muntele Lewotobi Laki-Laki, care are o altitudine de 1.584 metri, a erupt la ora locală 20:48 (15:48, ora României), a declarat agenția națională de vulcanologie într-un comunicat, precizând că înălțimea norului de cenușă „a fost măsurată la aproximativ 10.000 de metri deasupra vârfului”.

Erupția a fost declanșată de o acumulare de gaze în ultimele săptămâni, a explicat șeful agenției, Muhammad Wafid, într-un comunicat.

El a avertizat, de asemenea, asupra posibilității, în cazul unor ploi puternice, producerii de lahare - curgeri de noroi sau resturi compuse din materiale vulcanice, deosebit de periculoase pentru comunitățile situate în apropierea râurilor.

Până în prezent nu au fost înregistrate pagube sau victime.

Turistii și populația locală au primit instrucțiuni să evite orice activitate pe o rază de 6 km în jurul vulcanului, a precizat Wafid.

Fotografii distribuite de agenția geologică indoneziană arată un fulger vulcanic la vârful norului de fum.

🚨 Indonesia's Lewotobi Laki-Laki has erupted. You can see the volcanic lightning too 🌋⚡️👀

An eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki in East Nusa Tenggara occurred at 20:48 WITA. The ash column was observed to reach approximately 10,000 meters above the summit (±11,584 meters… pic.twitter.com/b8fjvP6rT9