Erupție spectaculoasă a unui vulcan din Japonia. Explozia a propulsat cenuşă până la 2,5 kilometri de crater VIDEO

Agenţia japoneză de meteorologie a emis, duminică, o alertă maximă după erupţia vulcanului Sakurajima, în oraşul Kogoshima, din sudul ţării. Zeci de localnici au fost evacuaţi, relatează AFP.

Agenţia a ridicat la 5 nivelul alertei pentru Sakurajima, cel mai ridicat nivel, care implică evacuări. Înainte de erupţie, alerta era de nivel 3, ceea ce implică interzicerea accesului către munte.

“Zonele rezidenţiale din Arimura şi Furusato, situate pe o rază de trei kilometri de la craterul Sakurajima, trebuie să fie în alermă maximă”, a precizat agenţia de meteorologie (JMA).

July 17, 2022, ~ Eruption ~ Sakurajima Volcano, Japan #japan #volcano #sakurajima Two eruptions 18:52 & 19:19 JST ~ Thank you to Zaiho:https://t.co/Sx0EJS73Of pic.twitter.com/xMFosxSYIq