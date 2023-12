Imagini spectaculoase de la erupția unui vulcan din Islanda. Mii de oameni evacuați FOTO VIDEO

Un vulcan a erupt în peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei, după săptămâni de activitate seismică intensă. Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate din oraşul pescăresc Grindavik, iar centrul spa geotermal Blue Lagoon din apropiere a fost închis, potrivit BBC.

Erupţia a început la nord de oraş la ora locală 22:17 (22:17 GMT), a precizat Biroul islandez de meteorologie. Regiunea din jurul capitalei Reykjavik se confruntă cu o creştere a activităţii seismice de la sfârşitul lunii octombrie. Imagini şi videoclipuri postate pe reţelele de socializare au arătat lava izbucnind din vulcan la doar o oră după ce a fost detectat un roi de cutremure, sau evenimente seismice. Un elicopter al pazei de coastă a fost trimis în zonă pentru a confirma locaţia exactă şi mărimea erupţiei.

Iceland finally cracked open to unleash torrents of lava. While tourists have flocked to to see past eruptions, officials are warning this new eruption is not “tourist-friendly” and seems to be significantly larger than the Fagradalsfjall in 2021

Crazy eruption in Iceland!😞hopefully everyone is safe…Chef Vicky and our Chefs teams filmed this…@WCKitchen as we were there before is ready to help if there is a need….People were

Already evacuated many weeks ago from Grindavik @PresidentISL Iceland did good preparing for… pic.twitter.com/1m0QqTv5hr