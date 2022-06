Un vulcan a emis un nor imens de cenuşă duminică, 5 iunie în estul statului Filipine, determinând evacuări ale satelor apropiate. Autorităţile locale i-au avertizat pe rezidenţi în legătură cu riscul de producere a unor noi erupţii.

Erupţia explozivă a vulcanului Bulusan, situat în provincia rurală Sorsogon, a durat aproximativ 17 minute şi a trimis în atmosferă un o coloană gri care a avut o înălţime de cel puţin un kilometru, potrivit Institutului filipinez de vulcanologie şi seismologie, citat de AFP.

În urma erupţiei, autorităţile din Filipine au ridicat nivelul de alertă la nivelul 1 din 5, semnalând "tulburări seismice de slabă intensitate".

"A avut loc o erupţie freatică a vulcanului Bulusan, ceea ce înseamnă că explozia a fost provocată de apa fierbinte de sub crater", a declarat Renato Solidum, directorul institului menţionat, pentru postul radiofonic local DZBB.

Un strat de cenuşă s-a depus în două sate din provincia Sorsogon, situate la circa 500 de kilometri sud de capitala ţării, Manila, însă nicio persoană rănită nu a fost confirmată pentru moment.

În municipalitatea Juban, cenuşa vulcanică a provocat "vizibilitate zero" în două localităţi, iar un campion al pompierilor a intervenit pentru a curăţa zona, a precizat un reprezentant al Biroului pentru catastrofe naturale, Dennis Despabiladeras.

Mount Bulusan in Sorsogon, Bicol Region has just erupted. Phreatic type common for this volcano. Stratovolcano on Luzon is one of the most active in the Philippines. pic.twitter.com/jqXqVRHqTX