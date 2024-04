Imagini spectaculoase oferite de Vulcanul Etna. Inele de fum au fost aruncate spre cer. Explicații pentru fenomenul extrem de rar VIDEO

Turiștii au văzut un fenomen uimitor pe Vulcanul Etna: inele de fum vulcanic care se ridicau în aer.

E un fenomen rar care se întâmplă doar când un vulcan are orificiul circular și cerul e liniștit.

Deși se numesc "inele de fum", de fapt sunt mai mult gaze și abur condensat, care vin dinăuntrul vulcanului și se ridică în sus. Gazele acestea fierbinți ies cu forță din vulcan, formând inelul în timp ce se ridică. E un spectacol impresionant, care combină puterea și delicatețea naturii.

„Erupția parțială de astăzi a scos la iveală nori care păreau să danseze, formând cercuri de parcă vulcanul însuși ar fi pufnit inele de fum în contemplație. Dar de ce se întâmplă asta?

Norii vulcanici pot crea aceste modele datorită unui amestec de căldură, presiune și capricii vântului. Pe măsură ce gazele fierbinți izbucnesc prin aerul rece, ele pot spirala în forme care ne captivează, îmbinând ferocitatea naturii cu o notă de capriciu”, se arată pe rețelele sociale.

#BREAKING: MYSTICAL CLOUDS AT MOUNT ETNA ITALY

Today's partial eruption revealed clouds that seemed to dance, forming circles as if the volcano itself was puffing smoke rings in contemplation. But why does this happen?

Volcanic clouds can create these patterns due to a mix of… pic.twitter.com/z9CDxwjRWH