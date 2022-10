O vulpe a intrat într-o cafenea, în mall, în București: ”S-a ascuns sub o tejghea”

Vulpea, sub tejgheaua unei cafenele, într-un mall din București FOTO Digi24

O vulpe rătăcită a ajuns într-un mall din sudul Bucureștiului, unde, speriată de oameni și aglomerație, s-a ascuns sub tejgheaua unei cafenele.

„S-a rătăcit cumva și a ajuns în mijlocul mall-ului, unde s-a ascuns sub o tejghea dintr-o cafenea. A trebuit să intervenim, a fost o mare varză, s-a închis mall-ul pentru o oră cât am făcut să ajungem până acolo. Nu a fost nicio problemă, pur și simplu am recuperat animalul și a fost eliberat”, a povestit medicul veterinar Ovidiu Roșu de la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice, potrivit Digi24.

Medicul veterinar a explicat că vulpile sunt văzute mai des toamna pentru că puii ies din cuib. Acesta a adăugat că animalele sălbatice vor mușca dacă se simt încolțite și a recomandat oamenilor ca, în cazul în care văd o vulpe, să facă zgomote puternice și să nu îi dea mâncare, astfel încât să se îndepărteze.

Ads