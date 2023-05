Șeful Wagner acuză Statul Major al Rusiei că este responsabil pentru ”zeci de mii de morți și răniți”: ”Vor purta răspunderea în faţa mamelor şi copiilor” VIDEO

Statul Major rus este responsabil pentru "zeci de mii de morţi şi răniţi" ruşi în Ucraina, a acuzat vineri şeful grupului paramilitar Wagner, într-un nou mesaj ce îl vizează direct pe ministrul rus al apărării, informează AFP.

"Ei vor purta răspunderea pentru zeci de mii de morţi şi răniţi în faţa mamelor şi copiilor acestora", a declarat Evgheni Prigojin într-o nouă înregistrare video.

Cu numai câteva ore înainte de noul mesaj, şeful grupării ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a ameninţat că îşi va retrage pe 10 mai, miercurea viitoare, unităţile din oraşul Bahmut, din estul Ucrainei, din cauza lipsei de muniţie şi a numărului mare de pierderi în rândurile soldaţilor săi.

"Retrag unităţile Grupului Wagner din Bahmut deoarece, prin lipsa de muniţie, acestea sunt condamnate la o moarte fără sens", a subliniat el, adresându-se "şefului de Stat Major, Valeri Gherasimov, ministrului Apărării, Serghei Şoigu, comandantului-şef Vladimir Putin şi poporului rus".

"Shoigu and Gerasimov are responsible for tens of thousands of dead and wounded" - Prigozhin.

How could it be?! And we thought there were no losses...

P.S. Our advice to Prigozhin is to stay away from windows and don't drink tea. pic.twitter.com/vXveZybmSY