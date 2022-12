Fost ”coleg” de închisoare cu patronul grupului Wagner, apropiat al lui Putin: ”Făcea parte din cea mai inferioară clasă a deţinuţilor. Un bulangiu”

Omul de afaceri Evgheni Prigojin, un apropiat al lui Vladimir Putin şi patronul grupului paramilitar rus Wagner, este ţinta unor invective violente şi homofobe ale unui bărbat care se prezintă drept fostul său coleg de închisoare, relatează BFMTV.

”Noi doi am ispăşit o pedepsă în acelaşi timp”, declară Saşa Kurara într-o înregistrare video.

”Aş vrea să vă spun că Prigojin este un bulangiu, literalmente”, îl atacă el pe braţul înarmat al lui Putin.

Saşa Kurara susţine că Evgheni Prigojn ”făcea parte din cea mai inferioară clasă a deţinuţilor. El îşi ştia locul şi îl accepta”.

A Russian man who introduces himself as an ex-convict who served sentence with Wagner's Prigozhyn claims the latter was providing sexual services to other prisoners. pic.twitter.com/HOhXFZhUBL