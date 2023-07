Prima apariție publică a lui Prigojin după puciul eșuat. Șeful Wagner apare în chiloți într-un cort de campanie

O persoană care seamănă cu liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a apărut pentru prima dată după puciul eșuat de la sfârșitul lunii iunie. „Bucătarul lui Putin” apare într-o fotografie, intens distribuită pe Twitter, într-un cort de campanie.

Imaginea nu a putut fi verificată independent, existând posibilitatea ca în imagine să apară o sosie a șefului Wagner.

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că a primit de la grupul de mercenari Wagner peste 2.000 de echipamente, 2.500 de tone de muniţie şi 20.000 de arme uşoare, în urma acordului încheiat după rebeliunea sa din iunie, potrivit CNN.

Potrivit ministerului, armata rusă a primit „peste 2.000 de echipamente şi armamente”, între care tancuri T-90, sisteme lansatoare de rachete Grad şi Uragan, sisteme de apărare antiaeriană Panţir şi obuziere. Armata rusă a primit, de asemenea, „peste 2.500 de tone de muniţii diverse şi circa 20.000 de arme uşoare”. Transferul vine în urma revoltei eșuate lansate de liderul Wagner, Evgheni Prigojin, la sfârșitul lunii trecute.

Prigozhin spent night in a camp near Asipovichy? It looks like it

This morning, a photo of a man who looks like a Yevgeny Prigozhin sitting in his underwear on a bed in a tent appeared in pro-war Telegram channels. pic.twitter.com/GFVH13uMLh