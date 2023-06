Revolta Wagner, programată într-un moment perfect, vineri seară când forțele de securitate ruse erau în dezordine: ”Prea beți”

Analistul militar britanic, Chris Owen, susține că revolta mercenarilor Wagner a fost programată într-un moment perfect, vineri seară, într-un moment când forțele de securitate ale Rusiei se aflau în ”dezordine”, mulți dintre membri fiind prea beți pentru a avea o reacție rapidă.

”Forțele de securitate ale Rusiei sunt raportate a fi în dezordine în urma tentativei de revoltă a Grupului Wagner. Se pare că a fost programată perfect pentru un moment – vineri seara – când mulți membri ai personalului erau prea beți pentru a răspunde rapid, în timp ce alții refuză să lupte cu Wagner.

”80 la sută din personal miroase a băutură. Unii dintre ei abia se pot ridica în picioare. Nu îi pot înarma, nu îi pot trimite nicăieri. Vineri seara este momentul perfect pentru a începe așa ceva", scrie Chris Owen pe contul său de Twitter.

Istoricul militar susține că forțele Wagner au reușit să treacă granița din Ucraina fără opoziție, în ciuda ordinului de a nu le lăsa să treacă. ”Nimeni nu se conformează, deoarece nu este realist", precizează Chris Owen.

O luptă cu trupele Wagner pare a fi o temă comună, mai scrie Owen, mai ales în condițiile în care există un deficit de personal.

"La Rostov este o adevărată panică, mai ales în rândul poliției. Există un deficit de personal de peste 40 la sută în rândul celor chemați pentru operațiunea Cetatea”, susține analistul military.

Scenariul cel mai amenințător pentru Kremlin pare că se concretizează, în condițiile în care forțele de securitate par să se alăture activ mercenarilor Wagner sau refuză să acționeze împotriva lui.

8/ "The defence ministry has lost control over a number of units and formations of the South Eastern Military District, it will not be possible to organise defence by the Rosgvardia [Russian National Guard] and the FSB. Local leaders are extremely careful in their statements".