Luptători ai grupării paramilitare Wagner au intrat în regiunea Lipeţk, la aproximativ 400 kilometri sud de Moscova, au anunţat sâmbătă, 24 iunie, autorităţile locale, confirmând avansarea lor spre capitala rusă.

UPDATE 18.45 Au apărut filmări cu camioane distruse pe autostrăzi din apropierea capitalei Rusiei. Erau puse de-a latul șoselei pentru a împiedica înaintarea rapidă a trupelor Wagner. Mercenarii ar urma să intre în Moscova înainte de miezul nopții.

🚨BREAKING: Reports of Wagner forces have ENTERED MOSCOW OBLAST, being 2 hours away from Moscow City. Notes: Below video is UNVERIFIED, and we could not CONFIRM Wagner is in Moscow Oblast, however based on all the reports we're getting, I am confident tweeting this and stating… pic.twitter.com/LjqPXeUwp6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2023

Elemente ale Wagner ''se deplasează pe teritoriul regiunii Lipeţk'', a declarat guvernatorul regional, Igor Artamonov, pe Telegram.

''Forţele de ordine şi autorităţile (...) iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei. Situaţia este sub control", a precizat el.

Grupul Wagner a spart primele bariere rutiere pe drumul spre Moscova, se arată pe rețelele sociale.

BREAKING: The Wagner Group has smashed through the first road barriers on the way to Moscow pic.twitter.com/LdzVXjqy7L — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Pe rețelele sociale se estimează că luptătorii Wagner vor ajunge duminică, 25 iunie. la Moscova. „Pur și simplu nu cred că Putin mai are vreun sprijin substanțial în armată sau în populație”, se arată într-o postare.

Insurgent Russian forces are already crossing Lipetsk Oblast. I believe that the insurgent forces will reach Moscow at some time tomorrow. I simply do not believe that Putin has any substantial support in the army or the population any more.#Lipetsk #Russia #Coup pic.twitter.com/GMtoJfHgXA — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Pe de altă parte, soldații ruși distrug o parte a drumului pentru a opri mercenarii să se deplaseze către Moscova.

In the #Lipetsk region, they are destroying part of the road to stop mercenaries moving toward #Moscow. pic.twitter.com/DjOgUcHRH9 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023