Un fost mare jucător spune adio fotbalului la 34 de ani

Fostul internaţional englez Theo Walcott, în vârstă de 34 de ani, şi-a anunţat, vineri, retragerea din activitatea de fotbalist.

Atacantul a încheiat o carieră de 18 ani în care a jucat peste 560 de meciuri pentru Southampton, Arsenal şi Everton, marcând 129 de goluri.

Walcott are în palmares patru trofee câştigate cu Arsenal (Cupa Angliei în 2015 şi 2017 şi Supercupa Angliei în 2015 şi 2017).

Mesajul postat de fotbalist în social media:

“Primul moment în care mi-am pus ghetele de fotbal la vârsta de 10 ani a fost începutul unei călătorii speciale pentru mine. De la a juca în parc cu prietenii la a juca pe unele dintre cele mai mari stadioane, în faţa unor mulţimi uriaşe din întreaga lume. Sprijinul care mi-a fost acordat în tot acest timp a fost incredibil în toate felurile imaginabile şi sunt cu adevărat recunoscător.

Am împărţit terenul de fotbal cu atât de mulţi jucători incredibili şi am creat atât de multe amintiri de neuitat.

Aş dori să le mulţumesc tuturor managerilor şi antrenorilor cu care am lucrat, în special lui Harry pentru că am început cu el şi lui Arsène pentru că a crezut în mine şi m-a sprijinit atunci când m-am alăturat clubului la doar 16 ani.

În 18 ani fantastici petrecuţi în Premier League sunt atât de multe momente pe care le voi preţui:

Primele zile la clubul Southampton, transferul meu la Arsenal, unde am petrecut 12 ani frumoşi şi am marcat peste 100 de goluri. Câştigarea Cupei Angliei şi înscrierea unui gol în finală, ceea ce reprezintă visul oricărui copil. Faptul că am avut ocazia să reprezint Anglia de 47 de ori, că am participat la Cupa Mondială în 2006, la doar 17 ani, şi că încă deţin recordul pentru cel mai tânăr debut al unui jucător al Angliei la nivel de seniori şi cel mai tânăr marcator al unui hatrick la 19 ani - nu voi uita niciodată acest sentiment.

Goodison Park este un loc atât de special pentru a juca, iar Everton va fi mereu în inima mea, mi-a plăcut foarte mult perioada petrecută acolo şi nu voi uita niciodată modul în care fanii ne-au primit pe mine şi pe familia mea.

Apoi, în cele din urmă, înapoi la Southampton pentru a completa cercul. Este un club grozav, cu o echipă tânără şi interesantă, care ştiu că va deveni din ce în ce mai bună. Sunt destul de norocos că am avut oferte pentru a continua să joc, dar simt că este corect să termin acolo unde am început şi să-mi agăţ în cui ghetele de fotbal.

Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine de-a lungul timpului”.

