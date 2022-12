Englezii n-au plecat cu mâna goală! Doi fotbaliști de la națională au luat cu ei o maidaneză din Qatar

Jucătorii englezi Kyle Walker şi John Stones nu se vor întoarce cu mâna goală din Qatar. Ei au adoptat un motan căruia Stones i-a dat numele Dave.

Cei doi jucători ai naţionalei Angliei s-au împrietenit în cantonamentul din Qatar cu un motan tigrat, fără stăpân.

”Încă din prima zi când am ajuns acolo, Dave a venit la noi. Ieşea în fiecare noapte şi îşi aştepta mâncarea”, a povestit Kyle Walker, care a completat: ”Dave este binevenit la masă! Unor oameni nu le plac pisicile, dar eu le ador!”

Motanul Dave a fost dus la veterinar pentru deparazitare şi vaccinare, urmând să petreacă o vreme în carantină, înainte de a ajunge în Anglia, acolo unde Wlaker şi Stones vor decide care dintre ei îl vor adopta pe motanul din Qatar.

The England players adopted Dave the Cat at their training base, and have followed up on their promise to bring him home with them 😻👏 pic.twitter.com/vhamzZgCGF