Mutu a izbucnit împotriva legendei lui Inter: "Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor"

Cristi Chivu nu are viață ușoară la Inter, după eșecurile cu Udinese și Juventus Torino din Serie A, iar contestatarii au apărut imediat.

Unul dintre cei care au pus la îndoială capacitatea lui Chivu de a pregăti o echipă mare, cum e Inter Milano, a fost Walter Zenga.

”Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două de la Udinese și patru ieri (n.r.- sâmbătă). Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său.

Sunt necesare idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite", a spus Zenga, fost mare portar la Inter.

Comentariile lui Walter Zenga, fost antrenor în România la FC Național și FCSB, l-au iritat pe Adrian Mutu.

Briliantul a sărit în apărarea lui Chivu și l-a pus la zid pe Zenga.

”Zenga a mâncat o pâine aici, la noi, mulți ani de zile și s-a apucat să vorbească. Noi am vorbit cu respect față de el. Zenga nu a avut niciodată posibilitatea asta de a antrena și îl demontează pe Chivu prin interviuri. Puțin bun-simț...

Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor. A așteptat să vină un derby super urmărit. Eu nu aș fi făcut așa ceva. Noi tratăm străinii cu mult respect, dar străinii nu fac la fel cu noi. Se duc pe un unghi de ăsta rasist.

Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo. Vii și intri așa... Au trecut trei meciuri.

De ce nu a ieșit să vorbească după victoria cu 5-0 din prima etapă? Dacă venea asta de la jurnaliști, puteam să zic că e ok, dar când știi că vine de la un fost fotbalist... Trebuia să îl susțină măcar puțin”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.

