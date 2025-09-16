Mutu a izbucnit împotriva legendei lui Inter: "Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:54
175 citiri
Mutu a izbucnit împotriva legendei lui Inter: "Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor"
Adrian Mutu Foto: Facebook / Adrian Mutu

Cristi Chivu nu are viață ușoară la Inter, după eșecurile cu Udinese și Juventus Torino din Serie A, iar contestatarii au apărut imediat.

Unul dintre cei care au pus la îndoială capacitatea lui Chivu de a pregăti o echipă mare, cum e Inter Milano, a fost Walter Zenga.

”Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două de la Udinese și patru ieri (n.r.- sâmbătă). Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său.

Sunt necesare idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite", a spus Zenga, fost mare portar la Inter.

Comentariile lui Walter Zenga, fost antrenor în România la FC Național și FCSB, l-au iritat pe Adrian Mutu.

Briliantul a sărit în apărarea lui Chivu și l-a pus la zid pe Zenga.

”Zenga a mâncat o pâine aici, la noi, mulți ani de zile și s-a apucat să vorbească. Noi am vorbit cu respect față de el. Zenga nu a avut niciodată posibilitatea asta de a antrena și îl demontează pe Chivu prin interviuri. Puțin bun-simț...

Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor. A așteptat să vină un derby super urmărit. Eu nu aș fi făcut așa ceva. Noi tratăm străinii cu mult respect, dar străinii nu fac la fel cu noi. Se duc pe un unghi de ăsta rasist.

Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo. Vii și intri așa... Au trecut trei meciuri.

De ce nu a ieșit să vorbească după victoria cu 5-0 din prima etapă? Dacă venea asta de la jurnaliști, puteam să zic că e ok, dar când știi că vine de la un fost fotbalist... Trebuia să îl susțină măcar puțin”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.

Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu
Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu
Cristi Chivu nu are viață ușoară la Inter, după eșecurile cu Udinese și Juventus Torino din Serie A, iar Fabrizio Romano a spus totul despre viitorul românului. Interul lui Cristi Chivu...
"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A. Torinezii au nouă...
#Walter Zenga, #Inter Milano, #Cristi Chivu, #Adrian Mutu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mutu a izbucnit împotriva legendei lui Inter: "Tu ai mâncat o pâine pe aici. Nimeni nu te voia ca antrenor"
  2. E gata! Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu după 0-3 cu Dinamo
  3. Mircea Lucescu a luat decizia finală: "Mi-am făcut un proces de conștiință! E o chestiune de orgoliu național"
  4. Balonul de Aur: încercare de mituire a unui jurnalist. Acesta a fost contactat pentru a promova un fotbalist de la PSG
  5. Prima apariție a lui Novak Djokovic în țara de adopție. A fost primit cu urale VIDEO
  6. Șumudică spune că a fost căutat de Petrolul. Răspunsul dat de antrenor
  7. Mircea Lucescu a ajuns nervos la sediul Federației! "Imediat îmi dau demisia"
  8. Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu
  9. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  10. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu