Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:09
După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
Walter Zenga (65 de ani) și-a schimbat radical discursul despre Cristi Chivu, după ce Inter a legat șase victorii consecutive în toate competițiile de la eșecul cu Juventus, 3-4. Dacă imediat după acel meci îl criticase pentru lipsă de curaj, legendarul portar al ”nerazzurrilor” are acum doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român.

Fostul mare goalkeeper al lui Inter a subliniat transformarea echipei sub comanda lui Chivu, în special la nivel mental:

„Vorbim des despre verticalitatea și agresivitatea pe care Chivu le-a adus în joc, dar cea mai mare schimbare este cea mentală și de atitudine. El își învață jucătorii ce trebuie și transformă furia finalei pierdute anul trecut într-un combustibil pozitiv”, a spus Zenga, citat de Sempre Inter.

„Cristi Chivu poate părea dur, dar este un om special”

Zenga a mers chiar mai departe și a vorbit într-o notă emoțională despre tehnicianul român, dar și despre România: „Cristian Chivu poate părea dur, dar este un om special, așa cum România este o țară specială.”

Italianul consideră că Inter poate ținti și mai sus în acest sezon:

„Să câștigi campionatul este mai ușor decât să repeți un parcurs extraordinar în Champions League. Dar de ce să nu se gândească la trofeu? În acest format se poate orice. Obiectivul acum trebuie să fie patru victorii din patru meciuri.”

Walter Zenga are o legătură aparte cu România: a antrenat aici la FC Național, FCSB și Dinamo, iar timp de 15 ani a fost căsătorit cu o româncă, Raluca, de care a divorțat în 2020.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a trecut aseară în deplasare de Union Saint-Gilloise, scor 4-0, prin golurile marcate de Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53 - penalti) şi Esposito (76).

