Walter Zenga îl face praf pe Adi Mutu: ”Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”. Conflictul are legătură cu Cristi Chivu

Autor: Teodor Serban
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 12:45
Adrian Mutu Foto: Facebook / Adrian Mutu

Coleg de generație cu Cristi Chivu, Adrian Mutu l-a atacat în termeni duri pe italianul Walter Zenga, cel care l-a criticat pe antrenorul lui Inter Milano. Zenga n-a rămas dator și i-a răspuns lui Mutu.

Walter Zenga a pus la îndoială calitățile lui Chivu după eșecul în fața lui Juventus, 3-4, iar Adrian Mutu l-a taxat pe fostul mare portar care a antrenat mulți ani în România.

”Ați văzut cum l-au demolat după două înfrângeri?! Atunci m-am luat eu de Walter Zenga, care comenta...

Waltere, taci, mă! Nu mă deranjează critica, ci unghiul. Nu înțelegi unghiul voi. N-ați jucat afară. Probabil el avea o frustrare. La al doilea meci critica, dar la 5-0 cu Torino nu l-am auzit. Să nu uităm, Walter a mâncat o pâine la noi.

Știu ce vorbesc. N-ai idee ce înseamnă să-ți spună cineva «țigan», 70.000 de oameni pe Olimpico, când am dat două goluri cu AS Roma! ”Zingaro di merda”, nu mai traduceți. Nu-ți dai seama ce suferă românii din diaspora.

E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat! În primul rând, când spune ”il rumeno”, românul, deja mă deranjează. Chivu e de atâția ani în Italia, câștigător de Liga Campionilor alături de Inter. Știu modul lor de a vorbi, am stat acolo 15 ani, vorbesc perfect italiană, am auzit declarația lui Zenga.

Băi Zenga, ai puțin respect, e o legendă a Interului, la fel ca tine. Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă. Noi când vorbim despre italieni, o facem cu admirație”, a adăugat Mutu, prezent la un podcast

”Nu-mi pasă ce spune. Nu a înțeles ce încercam să spun. Vorbește despre mine, dar fără să discute direct cu mine. Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”, a reacționat Walter Zenga, citat de Sportal.blic.rs.

