Walter Zenga, la prima victorie cu Cagliari in Serie A

Sarzii au marcat golul victoriei in prelungirile reprizei secunde, prin Giovanni Simeone (90+3), fiul actualului antrenor al echipei Atletico Madrid . In urma acestui succes, Cagliari a urcat pe pozitia a zecea in clasament , distantandu-se la 10 puncte de locurile retrogradabile.Zenga a preluat-o in luna martie pe Cagliari, inainte ca sezonul din Serie A sa fie oprit din cauza pandemiei de coronavirus. In primul meci dupa reluarea campionatului italian, elevii sai s-au inclinat la limita pe terenul formatiei Hellas Verona (1-2).Portarul roman Ionut Radu a fost rezerva la Parma, care s-a impus cu 4-1 pe terenul fostei echipe a goalkeeper-ului, Genoa Rezultate:Luni Fiorentina - Brescia 1-1Au marcat: Pezzella (29), respectiv Alfredo Donnarumma (17 - penalty).Lecce - AC Milan 1-4Au marcat: Mancosu (54 - penalty), respectiv Castillejo Azuaga (26), Bonaventura (55), Rebic (57), Leao (72).Bologna - Juventus Torino 0-2Au marcat: Cristiano Ronaldo (23 - penalty), Dybala (36).MartiHellas Verona - SSC Napoli 0-2Au marcat: Milik (38), Lozano (90).SPAL Ferrara - Cagliari 0-1A marcat: Simeone (90+3).Torino FC - Udinese 1-0A marcat: Belotti (16).Genoa - Parma 1-4Au marcat: Iago Falque (59 - penalty), respectiv Cornelius (18, 33, 53), Kulusevski (87).Miercuri sunt programate partidele Inter Milano - Sassuolo, Atalanta Bergamo - Lazio Roma si AS Roma Sampdoria Genova.In clasament conduce Juventus 66 puncte, urmata de Lazio Roma 62 puncte (26 jocuri), Inter Milano 57 puncte (26 j), Atalanta 51 puncte (26 j), AS Roma 45 puncte (26 j), Napoli 42 puncte etc.