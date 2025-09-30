Raluca Zenga e insarcinata

Sambata, 30 Mai 2009, ora 10:11
1690 citiri
Raluca Zenga e insarcinata
Foto: ProTV Magazin

Sotia antrenorului italian Walter Zenga, Raluca, a dezvaluit vineri ca este insarcinata in patru luni si ca este fericita ca va deveni mamica. Se pare ca micutul abia asteapta sa iasa in lume, pentru ca are deja o ecografie postata pe blogul vedetei.

Raluca a facut dezvaluirea in emisiunea "Happy Hour" de la Pro TV, iar postul de pe blog copilul inca nenascut are deja o caracterizare facuta. Raluca nu a dorit insa sa spuna care este sexul copilului.

"De la primele diviziuni celulare mi-am dat seama ca lumea se va roti in jurul meu, la cheremul poftelor mele, ca voi fi rasfatat si adulat, orice dorinta a mea va fi porunca pentru bietii adulti zapaciti de fericire parinteasca - si ca desigur voi face ce vreau eu. Nu ma intrebati de sex, e inca un capitol delicat pentru mine, si la 4 luni zau ca nu ma simt pregatit sa intru in astfel de detalii", scrie Raluca pe blog, in numele micutului copil.

