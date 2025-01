Cea mai cunoscută impresară, acuzată de dublu adulter: ”Să ştie că a fost la fel de înşelat ca şi mine...”

Atacantul echipei Galatasaray, Mauro Icardi, a postat un lung mesaj în social media în care denunţă manipularea şi minciunile fostei sale soţii şi agente, cunoscuta Wanda Nara, pe care o acuză de adulter şi de nerespectarea custodiei celor două fiice ale lor.

Mauro Icardi (31 de ani) a reglat conturile cu fosta sa soţie şi agent, Wanda Nara, publicând joi un text lung pe contul său de Instagram. Jucătorul a denunţat manipularea şi minciunile fostei sale partenere, de care a divorţat în iulie după o relaţie toxică de zece ani.

Icardi, vizat din noiembrie de o plângere pentru violenţe împotriva fostei sale partenere, denunţă acuzaţii false şi subliniază că poliţia nu a găsit nicio armă când i-a percheziţionat locuinţa. Fostul jucător de la PSG o acuză pe fosta sa parteneră de neglijenţă gravă în îngrijirea celor două fiice ale lor, dând prioritate relaţiei cu noul său iubit, rapperul argentinian L-Gante. „A trebuit să-mi dau fiicele pe 13 decembrie pentru că mama călătorea cu „iubitul” ei prin Europa, acelaşi care a confirmat într-o emisiune în direct că aveau o relaţie de 3 ani, în timp ce ea era căsătorită cu mine şi ne-a jurat mie şi fiicelor ei că el era „un prieten””.

Fostul jucător de la PSG a mai acuzat-o pe fosta sa parteneră că a plecat la Punta del Este (Uruguay) pentru Revelion fără fiicele sale, deşi avea custodia acestora. „Confruntat cu abandonul ei, am decis fără ezitare să anulez planul pe care îl aveam de a petrece Revelionul cu prietenii şi să rămân cu fiicele mele... aşa cum am făcut în ultimii doi ani, în timp ce doamna a decis să acorde prioritate vieţii sale în faţa fiicelor sale...”

„Când „vacanţa” ei s-a terminat, a vrut să mă forţeze să îi dau fiicele mele, pe care le-a manipulat timp de 20 de zile sunându-le pentru că i-au spus că nu vor să părăsească casa tatălui lor”, continuă Icardi, care suferă în prezent de o ruptură a ligamentelor încrucişate la un genunchi.

El a continuat acuzând-o că a întârziat cinci zile la o întâlnire pentru a-şi lua copiii şi că a locuit în Argentina timp de doi ani cu iubitul ei, în timp ce el şi fiicele sale locuiau în Turcia.

Icardi continuă să o acuze pe Wanda Nara de un alt adulter cu un jucător senegalez în ianuarie 2023. „Să ştie că a fost la fel de înşelat ca şi mine... pentru că în ianuarie 2023, ea s-a întâlnit cu jucătorul senegalez în Dubai, în timp ce pe 25 ianuarie era ziua de naştere a fiului ei, care era sărbătorită de fraţii/surorile şi rudele sale, iar ea a ajuns la 23.30... cu 30 de minute înainte de sfârşitul zilei de naştere a fiului său”.

Icardi îşi încheie mesajul foarte lung cu un al doisprezecelea punct. „În cele din urmă, după 20 de zile fără să-şi vadă fiicele, primul lucru care îi vine în minte este să le manipuleze, să le aducă în punctul de a spune barbarii despre care am dovezi că sunt numai minciuni, să le expună la atâta ură pe care o are împotriva persoanei care este astăzi alături de mine, să facă două fetiţe de 8 şi 9 ani să creadă că familia noastră s-a destrămat din cauza ei, dar nu are curajul să le spună fiicelor ei adevărul, că ea însăşi a fost cea care a decis să se despartă şi să oficializeze o relaţie extraconjugală care datează de 3 ani”.

