Triunghi amoros cu prezentatoarea ”MasterChef” și un fotbalist de top: ”Te-am văzut prin cartier”

Argentinianca Wanda Nara (38 de ani), fosta soție și impresară a fotbalistului Mauro Icardi de la Galatasaray, e în centrul unui scandal amoros.

Wanda Nara, considerată cea mai frumoasă impresară din lumea fotbalului, este acum prezentatoarea emisiunii ”MasterChef” din Argentina, acolo unde concurează și Valentina Cervantes, soția lui Enzo Fernandez (24 de ani), mijlocașul lui Chelsea.

Potrivit The Sun, Wanda Nara a încercat să-l cunoască mai bine Enzo Fernandez, căruia i-a transmis un mesaj sugestiv: ”Te-am văzut prin cartier, scrie-mi dacă vrei”.

Mesajul a ajuns la urechile soției Enzo, Valentina, care a dezvăluit că fotbalistul nu i-a arătat textul respectiv.

”Am auzit, nu am văzut niciun mesaj. Enzo nu mi-a spus niciodată nimic. Familia mea mi-a dat veștile, eu nu mă uit la televizor când sunt acasă”, a declarat Valentina.

Wanda Nara este cunoscută ca o devoratoare de fotbaliști. Ea a fost căsătorită cu Maxi Lopez și Mauro Icardi, cărora le-a dăruit cinci copii, trei băieți, respectiv două fete.

