Şeful diplomaţiei chineze s-a întâlnit cu Blinken şi Lavrov, în marja reuniunii ASEAN

Şeful politicii externe a Chinei, Wang Yi, a avut joi întâlniri bilaterale cu miniştrii de externe din Rusia şi Statele Unite, în Indonezia, în marja unei reuniuni ASEAN, organizaţia care reuneşte ţări din Asia de Sud-Est, relatează Reuters.

Wang Yi reprezintă China la reuniunile din această săptămână găzduite de Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la care participă trimişi ai principalilor parteneri ai organizaţiei, printre care Statele Unite, Rusia, Australia, Japonia şi India.

Wang Yi, care este şeful Comitetului pentru politică externă a Partidului Comunist Chinez, îl înlocuieşte pe ministrul de externe Qin Gang, care nu a putut veni din motive de sănătate. Wang Yi este considerat diplomatul cu rangul cel mai înalt din ţară.

În cea mai recentă dintr-o serie de interacţiuni între superputerile rivale, Wang Yi a dat mâna cu Antony Blinken, şeful diplomaţiei americane, înainte de a intra într-o sală de şedinţe dintr-un hotel din centrul Jakartei, unde cele două delegaţii au fost văzute stând faţă în faţă.

#LATEST Wang Yi, director of the Office of the Foreign Affairs Commission of the Communist Party of China Central Committee, met with US Secretary of State Antony Blinken in Jakarta on Thursday. pic.twitter.com/ybroXrTKkJ