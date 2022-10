Blogger-ul rus ”War Gonzo” a călcat pe o mină și s-a rănit grav în Ucraina VIDEO

Un celebru auto-intitulat jurnalist militar și blogger rus, deținător al canalului „War Gonzo”, cu peste 800.000 de urmăritori, a fost rănit în Ucraina.

Imagini publicate pe Twitter îl arată pe Semyon Pegov rănit la picior. Bloggerul și-ar fi pierdut din degetele de la piciorul drept după ce ar fi călcat pe o mină.

Pegov are o listă lungă de informații false transmise despre războiul din Ucraina, motiv pentru care canalul său de pe Youtube a și fost interzis. La un moment dat acesta a criticat dur generalii ruși pentru eșecurile din Ucraina.

Russian media reports that "military officer" Semyon Pegov did not look under his feet, stepped on a mine and was hospitalized with a leg injury.

