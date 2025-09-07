Imperiul de afaceri al lui Warren Buffett - profit in crestere cu 45% in 2012

Duminica, 03 Martie 2013, ora 12:56
2339 citiri
Imperiul de afaceri al lui Warren Buffett - profit in crestere cu 45% in 2012
Foto: Forbes

Profitul net al conglomeratului american de investitii Berkshire Hathaway, care poate fi distribuit actionarilor sai, a inregistrat o crestere de 45% in 2012, in comparatie cu anul precedent, cand s-a cifrat la 10,25 miliarde de dolari.

Astfel, profitul net al imperiului de afaceri fondat de celebrul miliardar Warren Buffet s-a ridicat la 14,82 miliarde dolari anul trecut, potrivit Businessweek.com.

Raportul financiar al companiei releva ca profitul operational pe anul 2012 a crescut cu 17% si a ajuns la 12,6 miliarde de dolari, in comparatie cu 10,78 miliarde de dolari in 2011.

Dupa cum a relatat presa de specialitate inainte, o instanta din SUA a emis o dispozitie de urgenta pentru regulatori privind inghetarea unui cont bancar in Elvetia, despre care se presupune ca a fost utilizat pentru acorduri insider inainte de cumpararea de catre Berkshire Hathaway si 3G Capital a gigantului alimentar HJ Heinz pentru 28 miliarde de dolari.

Berkshire Hathaway reprezinta un conglomerat diversificat de investitii, care include active financiare, de productie energetice, de transport etc. Corporatia are ca investitor financiar pachete semnificative de actiuni in diverse companii binecunoscute, cum ar fi Coca-Cola, American Express, Procter&Gamble, Wells Fargo etc. In februarie 2010, compania lui Buffett a incheiat cea mai mare afacere din istoria sa: contra 34 de miliarde de dolari a achizitionat compania feroviara americana BNSF.

