Warren Buffett isi reafirma credinta in "visul american" si spune ca "nu va paria niciodata impotriva Americii"

"In scurta sa existenta de 232 de ani ... nu a existat niciun incubator pentru exprimarea potentialului uman cum este America ", a scris presedintele si CEO-ul Berkshire Hathaway in scrisoarea publicata sambata.Miliardarul a mai scris: "In pofida unor intreruperi grave, progresul economic al tarii noastre a fost uluitor. Concluzia noastra neclintita: nu pariati niciodata impotriva Americii".Buffett a relatat un fapt in scrisoare, pentru a ilustra proprietatile americane ale Berkshire. El a spus ca conglomeratul detine cele mai mari active din SUA (proprietati, fabrici si echipamente), in functie de valoare, comparativ cu oricare alta companie din tara.Miliardarul a evidentiat cele doua intreprinderi americane detinute in totalitate din Berkshire - BNSF Railway si Berkshire Hathaway Energy (BHE) - care au castigat 8,3 miliarde de dolari in 2020, in pofida unei scaderi a cererii pe fondul pandemiei Covid-19."Calea ferata transporta aproximativ 15% din toate tonele-mile non-locale (o tona de marfa deplasata pe o distanta de o mila) de marfuri care se deplaseaza in Statele Unite, fie pe calea ferata, cu camioane, pe conducte, pe barje sau cu aeronave", a spus Buffett."Istoria cailor ferate americane este fascinanta. Dupa aproximativ 150 de ani de constructii frenetice, prabusiri, constructii excesive, falimente, reorganizari si fuziuni, industria feroviara devenit, cu cateva decenii in urma, ca fiind maturizata si rationalizata".Buffett a reamintit investitorilor ca miracolele se produc in centrul Americii, in pofida unei atentii deosebite acordata zonelor de coasta.La urma urmei, Buffett si-a infiintat conglomeratul in Omaha, Nebraska, iar sediul sau central este in statul Cornhusker."Povestile de succes abunda in toata America. De la nasterea tarii noastre, persoane cu o idee, ambitie si adesea doar o cantitate mica de capital au reusit dincolo de visele lor, creand ceva nou sau imbunatatind experienta clientului cu ceva vechi", a spus investitorul.