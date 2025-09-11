Regulă supremă a succesului, rezumată de Warren Buffett în doar 7 cuvinte

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 21:07
Warren Buffett FOTO / Hepta

Una dintre cele mai durabile lecții ale lui Warren Buffett despre succes nu s-a schimbat în 20 de ani. Într-o perioadă în care inteligența artificială domină locul de muncă și conexiunile umane reale sunt tot mai rare, cea mai bună investiție pe care o poți face este în caracterul tău și în oamenii cu care alegi să te înconjori, potrivit lui Buffett.

La întâlnirea anuală Berkshire Hathaway din 2004, la Omaha, un tânăr participant i-a adresat lui Warren Buffett o întrebare simplă, dar profundă:

„Ce sfat i-ai da unei persoane tinere ca mine despre cum să aibă succes?”

Răspunsul lui Buffett nu a fost despre acțiuni, strategii de afaceri sau bani. A fost despre oameni. „Este mai bine să te înconjori de oameni mai buni decât tine. Alege colegi al căror comportament este mai bun decât al tău și vei aluneca în direcția lor.”

Partenerul său de lungă durată, Charlie Munger, a adăugat, cu sinceritatea sa caracteristică:

„Dacă asta îți aduce un pic de nepopularitate temporară în grupul tău, la naiba cu ei.”

Succesul măsurat în șapte cuvinte

„Înconjoară-te de oameni mai buni decât tine.”

La prima vedere, pare un sfat pentru adolescenți. Dar este un mesaj care rezonează și astăzi în cercurile de leadership. Pe măsură ce liderii încearcă să construiască echipe rezistente, culturi semnificative și influență pe termen lung, principiul clasic al lui Buffett rezistă testului timpului: devii ca oamenii cu care petreci cel mai mult timp. Așadar, alege-i cu înțelepciune.

Dacă vrei să avansezi în carieră, relații sau leadership, fii intenționat în privința de la cine înveți și de la cine iei energie. Iată ce să cauți la oamenii pe care îi lași în cercul tău:

1. Alege oameni cu integritate

Buffett spunea: „Cauți trei lucruri la o persoană: inteligență, energie și integritate. Și dacă nu îl are pe ultimul, nici nu te obosi cu primele două.”

Integritatea nu este doar o trăsătură morală; este un atu strategic, pentru că echipele nu urmează lideri în care nu au încredere. Investitorii nu sprijină fondatori care caută scurtături sau nu respectă standardele etice și de calitate. Iar reputațiile, odată pătate, sunt aproape imposibil de reparat.

Înconjoară-te de oameni care fac ceea ce este corect, chiar și atunci când nimeni nu privește. Prezența lor îți va ridica standardele și te va menține pe drumul cel bun.

2. Alege oameni care își protejează timpul cu fermitate

Trăim într-o cultură a hiper productivității permanente, jonglând cu multiple sarcini și priorități, crezând că avansăm. În realitate, doar ne creștem anxietatea și pe cea a celor pe care îi conducem. De aceea, mentalitatea de a stabili limite clare în privința modului și locului în care îți petreci timpul este acum o superputere de leadership.

Punctul de vedere al lui Buffett: „Diferența dintre oamenii de succes și oamenii cu adevărat de succes este că oamenii cu adevărat de succes spun nu aproape la tot.”

Cei mai buni lideri știu să prioritizeze. Ei spun nu distragerilor pentru a putea spune da lucrurilor care contează cu adevărat: muncă profundă, relații, gândire strategică și odihnă.

Înconjoară-te de oameni care demonstrează această disciplină și vei observa cum îți crește și concentrarea.

3. Alege oameni care învață mereu

Buffett își atribuie mare parte din succes cititului, mult citit. El le spunea odată studenților că citește 500 de pagini pe zi, numind cunoașterea „dobândă compusă”.

În 2025, această mentalitate este și mai importantă. Fie prin cărți, podcast-uri sau mentorat, asigură-te că ești înconjurat de oameni care sunt flămânzi să crească. Obiceiurile lor de învățare îți vor provoca și inspira propriul progres.

4. Alege oameni care sunt iubiți și respectați de alții

Acesta surprinde pe mulți, dar poate fi cel mai important dintre toate. Buffett a spus odată unui grup de studenți de la Georgia Tech:

„Când ajungi la vârsta mea, îți vei măsura succesul în viață după câți dintre oamenii care vrei să te iubească chiar te iubesc.”

Într-o eră obsedată de urmăritori, like-uri și branding personal, Buffett ne amintește ce contează cu adevărat: relațiile reale. Nu poți cumpăra iubire sau respect. Le câștigi fiind amabil, onest, generos și consecvent.

Vrei să devii mai plăcut? Înconjoară-te de oameni care deja sunt așa.

Concluzie

Pentru restul anului 2025, gândește-te la leadership și influență nu doar în funcție de ceea ce știi deja. Măsoară-le prin prisma trăsăturilor de caracter ale celor pe care îi admiri. Este despre cine ești și cine devii, scrie inc.com.

Întrebarea dificilă: Oamenii cei mai apropiați de tine te trag în sus … sau te țin pe loc?

Așa cum spune Buffett: „Vei aluneca în direcția lor.”

Asigură-te că direcția respectivă este cea în care vrei cu adevărat să mergi.

