Mijlocaşul echipei PSG, Warren Zaïre-Emery (17 ani), căpitanul naţionalei U-21 a Franţei, a fost convocat pentru prima dată de Didier Deschamps joi, pentru meciurile de calificare la Euro 2024 cu Gibraltar (18 noiembrie) şi Grecia (21 noiembrie).

Asiguraţi deja de un loc la următorul Campionat European (14 iunie - 14 iulie în Germania), Les Bleus vor putea conta şi pe revenirea lui Dayot Upamecano şi Jules Koundé, accidentaţi şi care nu au evoluat luna trecută.

Lista celor 23 de jucători ai Franţei

Portari: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan/), Brice Samba (Lens).

Fundaşi: Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (Paris-SG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Jean-Clair Todibo (Nice), Dayot Upamecano (Bayern Munchen).

Mijlocaşi: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus Torino), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Atacanţi: Kingsley Coman (Bayern Munchen), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milano/).

Warren Zaïre-Emery celebrated becoming the youngest player to earn a call-up to France’s senior team since 1914… his PSG team-mates approve 😍pic.twitter.com/MBIlrZolrY