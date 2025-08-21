Vicepreședintele JD Vance și secretarul Apărării SUA Pete Hegseth, huiduiți de localnicii din Washington DC, în timp ce ofereau burgeri trupelor din Garda Națională

Vicepreședintele american JD Vance a fost huiduit de localnicii din Washington DC la o apariție publică în gara centrală a capitalei SUA miercuri, 20 august. Însoțit de secretarul Apărării, Pege Hegseth, fost crainic Fox News, adjunctul lui Trump a împărțit burgeri trupelor din Garda Națională chemată președintele SUA de urgență pentru a „restabili siguranța”.

Protestatarii au scandat „Eliberați DC” și „Din DC până în Palestina, ocupația e o crimă!” către oficialii americani. Vance le-a spus trupelor care au primit burgeri gratuiți că „apreciem tot ce faceți” și că „Am readus înapoi niște lege și ordine”.

Secretarul american al Apărării, Pege Hegseth, și Vance au încercat să discute cu reporterii, însă huiduielile și mesajele scandate i-au făcut să părăsească la scurt timp gara centrală din Washington DC, scrie The Guardian.

Întrebat de ce trupele Gărzii Naționale sunt staționate la gară și nu în zone ale capitalei SUA cu o incidență mai mare a criminalității, vicepreședintele american a insistat că vizitatorii în Washington nu se simt în siguranță pentru că orașul ar fi asaltat de „vagabonzi, dependenți de droguri, persoanele fără adăpost și bolnave mintal”.

Cu o săptămână mai devreme, președintele Trump a federalizat poliția orașului Washington DC și i-a cerut secretarului Apărării, Pete Hegseth, să mobilizeze Garda Națională pentru a face ordine în capitala „fărădelege” a SUA.

În ciuda faptului că ratele criminalității din Washington au atins minimul istoric al ultimilor 30 de ani, au fost mobilizați aproximativ 1.900 de trupe din Garda Națională, peste jumătate din state controlate de republicani.

