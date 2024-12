Washingtonul avertizează România asupra "consecințelor negative grave" pe care le-ar produce o îndepărtare a țării de Occident

Washingtonul a avertizat miercuri România asupra "consecinţelor negative grave" ale distanţării ţării de Occident, într-un moment în care candidatul naţionalist Călin Georgescu se află într-o poziţie favorabilă în urma primului tur al alegerilor prezidenţiale.

"Progresele obţinute cu greu de România în ancorarea sa în comunitatea transatlantică nu pot fi puse sub semnul întrebării de actori străini care încearcă să devieze politica externă a României de la alianţele sale occidentale", a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, referindu-se la acuzaţiile de ingerinţă rusă formulate de autorităţile de la Bucureşti. "Orice astfel de schimbare ar avea un impact negativ serios asupra cooperării SUA cu România în domeniul securităţii, în timp ce o decizie de restricţionare a investiţiilor străine ar descuraja companiile americane să continue să investească în România".

"Suntem îngrijoraţi de raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) privind implicarea Rusiei în activităţi cibernetice maligne menite să influenţeze integritatea procesului electoral românesc. Datele menţionate în raport ar trebui să fie investigate pe deplin pentru a asigura integritatea procesului electoral din România", se arată în comunicat.

Statele Unite apreciază contribuţiile României ca aliat NATO puternic şi partener în Uniunea Europeană.

"Printr-un parteneriat durabil, am realizat progrese importante în cooperarea în domeniul apărării şi în parteneriatul nostru economic şi am luat măsuri în vederea eliminării vizelor. Vom continua să lucrăm împreună pentru a menţine securitatea naţiunilor noastre şi prosperitatea şi bunăstarea cetăţenilor noştri", mai spune Miller.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituţiilor emitente, a informaţiilor prezentate de SRI, SIE şi MAI, în şedinţa CSAT. SRI arată în document că au fost obţinute date care au relevat o campanie de promovare agresivă, derulată cu eludarea legislaţiei naţionale în domeniul electoral, dar şi exploatarea algoritmilor unor platforme de social media pentru creşterea în ritm accelerat a popularităţii lui Călin Georgescu. SIE arată că România este o ţintă pentru acţiuni hibride ruse, inclusiv atacuri cibernetice şi scurgeri de informaţii şi sabotaje.

The United States is concerned by evidence suggesting foreign interference influenced the fairness of Romania’s electoral process. Romania’s leaders and future are for Romanians to choose, free of external manipulation aimed at impinging on their democratic process.