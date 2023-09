Jucătorul suspendat 15 ani pentru dopaj știe ce se va întâmpla în continuare cu Simona Halep

Un jucător american de tenis a încălcat de două ori regulile anti-doping și a primit într-un final o suspendare de 15 ani.

Este vorba despre americanul Wayne Odesnik (născut în Africa de Sud). Pe 18 martie 2015, el a primit o suspendare de 15 ani pentru a doua încălcare a regulilor anti-doping.

Prima dată, fusese iertat după ce și-a recunoscut vina.

Într-un comentariu pe platforma X, Wayne Odensik și-a spus părerea despre cazul Halep:

”Cineva care a trecut prin acest proces este sută la sută neputincios, iar drepturile sale sunt foarte limitate. Să scurtez, ce se va întâmpla cel mai probabil este că suspendarea Simonei Halep se va reduce de la patru ani la doi ani.

Totuși, ca acest lucru să se întâmple, cel mai probabil Simonei îi va lua cel puțin șase luni pentru a face apel, așa că, atunci când i se va reduce sancțiunea (cu siguranță are banii necesari să facă apel), nu va mai fi jucat deja de aproape doi ani.

Așadar, cel mai fericit scenariu este că va reveni până la Jocurile Olimpice de anul viitor. Cel mai sumbru scenariu este că va juca în 2025.

În orice caz, eu cred că o vom revedea pe teren, dar procesul este unul extrem de scump și epuizant. Sper că va avea parte de liniște, dar cei de la ITF sunt cei mai răi”, a scris Wayne Odesnik pe rețelele sociale.

Wayne Odesnik shares his thoughts on Simona Halep's case. he believes her sentence will be reduced to two years. pic.twitter.com/E3BmRJ3o1a