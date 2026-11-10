Waze va avertiza șoferii când se apropie de un biciclist. Noua funcție folosește dispozitivele Garmin

Șoferii care folosesc Waze vor putea primi avertizări atunci când se apropie de un biciclist aflat pe traseul lor. Noua funcție este rezultatul unei colaborări cu Garmin și permite afișarea poziției cicliștilor direct în aplicația de navigație, pentru a reduce riscul accidentelor în trafic.

Sistemul utilizează LiveTrack, o funcție disponibilă pe anumite dispozitive Garmin, care permite distribuirea locației în timp real. Până acum, aceasta era folosită în principal pentru ca alte persoane să poată urmări traseul unui utilizator în timpul unei activități sportive.

Prin integrarea cu Waze, informațiile despre poziția biciclistului pot ajunge și la șoferii aflați în apropiere. Aceștia vor primi o notificare asemănătoare avertizărilor deja existente pentru accidente, obstacole sau alte pericole de pe drum.

Ideea este ca șoferii să știe din timp că în fața lor sau în apropiere circulă o persoană pe bicicletă, inclusiv în condiții de vizibilitate redusă.

Ads

Cum funcționează alertele Waze pentru bicicliști și cine le poate activa

Pentru a utiliza noua funcție, bicicliștii trebuie să dețină un dispozitiv Garmin compatibil cu LiveTrack și să activeze opțiunea de distribuire a locației prin aplicația Garmin Connect.

După activare, poziția lor poate fi afișată în Waze sub forma unei avertizări pentru șoferii aflați în apropiere.

Funcționalitatea este disponibilă pentru computerele de ciclism din seria Garmin Edge și pentru majoritatea ceasurilor inteligente Garmin care acceptă LiveTrack.

Potrivit companiilor, datele transmise către Waze sunt limitate la locația în timp real a biciclistului. Informațiile personale ale utilizatorului nu sunt partajate prin această integrare.

Noua funcție poate fi utilă în special persoanelor care circulă cu bicicleta dimineața devreme, seara sau pe drumuri unde șoferii au dificultăți în a observa ceilalți participanți la trafic.

Integrarea nu presupune instalarea unei aplicații suplimentare de către conducătorii auto, avertizările fiind afișate direct în Waze.

Ads