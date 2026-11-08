Waze, interzisă angajaților statului într-o țară întreagă. De ce consideră autoritățile că aplicația ar putea fi periculoasă

Funcționarii publici din Malaezia nu mai au voie să folosească Waze, una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigație din lume. Guvernul a introdus interdicția invocând posibile riscuri pentru securitatea datelor, pe fondul preocupărilor legate de originile israeliene ale aplicației.

Decizia a fost luată în urma unei reuniuni a comitetului național pentru securitate cibernetică, prezidată de premierul Anwar Ibrahim. Măsura a intrat în vigoare imediat și se aplică tuturor funcționarilor publici din țară.

Premierul malaezian a susținut că utilizarea Waze ridică probleme care trebuie analizate din perspectiva protejării informațiilor personale și a securității naționale. Acesta a afirmat că aplicația este supusă legislației israeliene, fără să prezinte însă dovezi concrete privind existența unor vulnerabilități.

„Nu putem face compromisuri în ce privește securitatea datelor și a identităților oamenilor”, a transmis Anwar Ibrahim într-o postare pe Facebook.

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Ce aplicație ar putea înlocui Waze în Malaezia

Autoritățile le recomandă angajaților statului să utilizeze TuJu, o aplicație locală de navigație dezvoltată de Autoritatea pentru autostrăzi din Malaezia.

Directiva a fost comunicată instituțiilor publice printr-o scrisoare semnată de secretarul-șef al guvernului, Shamsul Azri Abu Bakar. Documentul, consultat de Reuters, confirmă aplicarea imediată a restricției.

Waze a fost creată în Israel și a fost cumpărată de Google în 2013, pentru aproximativ un miliard de dolari. Aplicația folosește localizarea prin satelit și informațiile transmise de șoferi pentru a afișa situația traficului în timp real, inclusiv accidentele, blocajele și alte probleme de pe traseu.

Decizia guvernului malaezian trebuie privită și în contextul relațiilor diplomatice din regiune. Malaezia, țară cu populație majoritar musulmană, susține cauza palestiniană și nu întreține relații diplomatice cu Israelul.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat detalii tehnice care să demonstreze că Waze ar compromite datele utilizatorilor.

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