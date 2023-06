Urmându-mi visul de a deveni un profesionist!

Întotdeauna am fost un tocilar. În 1990, pe când eram în gimnaziu, am primit de la Moș Crăciun un computer, semn că dorințele scrise la acea vreme în scrisoarea pe care mama a citit-o aveau să se împlinească. Mândria și bucuria mea pentru cel mai cool Crăciun care avea să-mi schimbe viața. Mi-a plăcut cadoul pe care părinții probabil la acea vreme nu l-au privit ca pe o investiție viitoare în dezvoltarea mea. Ci, mai degrabă, ca pe un obiect pentru a fi în pas cu ceilalți copii din clasa mea. Era de ultimă generație pentru vremea lui, cu un monitor color și o unitate de dischetă încorporată, care m-a făcut să descopăr lumea fascinantă a jocurilor și a programării. Din clipa în care l-am deschis, am fost cucerit și până la Anul Nou eu deja reușisem să programez un pic de cod pentru a-mi apărea pe monitor la mulți ani. Atât de simplu a fost începutul.

Apoi, pe la 20 de ani am început un parcurs diferit, care nu avea de-a face cu crearea de siteuri web. Erau anii în care afacerile erau în plină expansiune și oportunitățile păreau nesfârșite. Am început să lucrez la o companie de tehnologie înfloritoare. Până la 23 de ani, am urcat rapid de la muncitor la linia de asamblare, la supervizor și mai apoi la manager de control al stocurilor, la administrator de contracte și responsabil pe partea de clienți și parteneri externi.

O dată cu noua poziție din companie, am reușit să conving conducerea să mă angajeze să creez un site web de prezentare a serviciilor pe care le ofeream pentru a ajunge astfel mai ușor la partenerii externi, pentru a nu sta de fiecare dată să le povestesc ceea ce facem noi, de ce ar avea nevoie de serviciile noastre și apoi, mult mai târziu de ce au nevoie de produsele noastre din magazinul online. Fiecare pas pe care l-am gândit în crearea site web de prezentare a făcut conducerea de la acea vreme să își dea seama că a reușit să avanseze cu mult comparativ cu alte firme de profil. După ce citisem ce înseamnă Web Design după ce am încercat să fiu la zi cu toate noutățile s-a dovedit că aveam succes. Astfel, primul meu client pe partea de creare site web și începutul primei mele aventuri în această lume online s-a dovedit deschizătoare de drumurile pentru un nou business.

Încercarea mi-a dat aripi

Datorită succesului cu acest prim proiect de creare site web, am reușit să conving mai mulți clienți că au nevoie de un departament de web design. După câțiva ani în care am trăit o experiență în acea companie, după ce fiecare dorință a reușit să fie pusă în practică, am făcut saltul și am devenit pe deplin independent. Știam că dacă voi continua să mă dezvolt continuu, dacă voi reuși să fiu la zi cu toate aplicațiile de web design pentru a face pentru viitorii parteneri platforme pentru creare site web, era timpul să am mai mult control și flexibilitate asupra proiectelor mele, stilului meu de lucru și programului meu. Oamenii erau mult mai deschiși spre web design, pentru a determina aspectul și încorporând culoarea brandului, pentru a face ca un site să arate perfect și să funcționeze în mod receptiv pentru viitorii clienți care urmau să descopere produsele dintr-un magazin online. Mă gândeam tot timpul la navigarea și logica unul site web pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare, și în același timp pentru a îndeplini și obiectivele de afaceri ale partenerului care și-a pus toată încrederea în munca unei firme de web design.

În web design, nu numai că lucrezi cu site-uri web în fiecare zi, ci trebuie să înveți să modelezi, să pui cap la cap modul în care oamenii interacționează cu ele. Mai mult, în zilele noastre, prima impresie a unui client despre o companie este adesea prin intermediul site-ului. Prin creare site web care să te reprezinte am trecut de la lumea cărților de vizită, a materialelor tipărite, a broșurilor de prezentare sau a pliantelor. Am evoluat, iar colaborarea cu o firmă de web design ne-a permis să avem un impact mare asupra mărcii fiecărei companii pe care o reprezentăm. Online-ul este întotdeauna interesant, deoarece această industrie se schimbă rapid, apar tot timpul aplicații noi, practici mai bune, softuri care ne îmbunătățesc munca. Tendințele se instalează rapid și actualizările tehnologice ne modifică gândirea și experiența utilizatorului.

Deși mulți designeri lucrează intern pentru companii mari sau fac parte dintr-o firmă de web design, există tot timpul loc pe piață pentru oameni, companii noi și oportunități de a lucra pentru noi parteneri. A fi profesionist în web design mi-a permis să-mi aleg cu ce clienți doresc să lucrez, să îmi stabilesc prețul corect pentru fiecare task și timpul de lucru necesar pentru fiecare proiect de creare site web sau creare magazine online. Să mă specializez alături de colegii mei pentru fiecare afacere pe care am prezentat-o și a ne îmbogăți abilitățile de marketing și promovare. Trebuie să fii în trend, să urmărești nevoile pieței și să investești în tehnologie. Pentru că fiecare companie are nevoie de un site web și dorește să-l mențină pe cel pe care îl deține, ceea ce face ca un profesionist în web design să fie la mare căutare. Partenerii cu care colaborez și colegii mi-au demonstrat de fiecare dată că trebuie să știi să te menții în top, să pui dezvoltarea ta și a companiei pe primul plan, pentru că numai așa vei câștiga încrederea și respectul de care ai nevoie în afaceri.

