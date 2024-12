S-au încheiat filmările „Wednesday”, sezonul 2. Victor Dorobanțu, imagini din spatele scenei: ”Încântător de întunecat, ciudat și misterios” VIDEO

Producătorii serialului „Wednesday” au anunțat că s-au încheiat filmările pentru sezonul doi, care se anunță a fi cu mult mai fenomenal decât primul sezon.

Victor Dorobanțu a făcut publice pe contul de Instagram imagini din timpul filmărilor, cât și cu echipa „Wednesday”. Actorul român a anunțat și terminarea filmărilor pentru sezonul doi.

George Burcea a fost un alt român care a jucat în celebrul serial de pe Netflix, însă a renunțat la colaborare la mijlocul anului.

„Sezonul 2 a fost o aventură uimitoare. Aștept să îl urmăresc mai mult decât orice până acum! Mulțumesc întregii distribuții și echipei și mulțumesc @mirunamayra pentru că a fost acolo cu mine! Toată lumea a muncit din greu în acest an și știu că va da roade”, anunță Victor Dorobanțu, actorul interpretează rolul „Thing” în „Wednesday”.

„Acest sezon va fi mai mare și mai întortocheat decât vă puteți imagina vreodată”, a spus și Catherine Zeta-Jones în clipul postat pe contul oficial al serialului „Wednesday”, în timp ce colegii actriței lucrează de zor în Academia Nevermore.

„Așteptăm cu nerăbdare să explorăm mai mult tradiția Familiei Addams și suntem încântați să prezentăm o gamă eclectică de noi personaje incredibile”, susțin producătorii executivi ai serialului, scrie Netflix.

Așadar, ce urmează să vedem în celebrul serial „Wednesday” și ce personaje noi s-au alăturat seriei de pe Netflix, care va avea premiera în 2025, vom vedea curând. Data exactă încă nu a fost făcută publică, însă, cel mai probabil, va fi după sărbători.

Despre ce este vorba în sezonul 2 din Wednesday

Serialul va continua să urmărească misterele supranaturale ale lui Wednesday Addams, în timp ce aceasta frecventează Academia Nevermore.

„Sezonul 2 va fi încântător de întunecat, ciudat și misterios. Dacă v-am spune de ce, Wednesday ne-ar ucide. Așa că buzele noastre sunt sigilate.”, dezvăluie Gough și Millar.

Cine face parte din distribuția sezonului 2 din Wednesday

Jena Ortega va conduce sezonul 2 din „Wednesday” ca detectiv part-time, autor part-time de romane polițiste și, de asemenea, producător. Myers (Enid Sinclair), Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax) și Dorobanțu vor reveni alături de actrița de la Hollywood.

Zeta-Jones (Morticia Addams), Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) și Luyanda Unati Lewis-Nyawo (adjunctul Ritchie Santiago) au devenit toți titulari ai serialului. Jamie McShane (șeriful Donovan Galpin) și Fred Armisen (unchiul Fester) vor reveni, de asemenea, în roluri de invitați.

Cine se alătură serialului Wednesday în sezonul 2

Lumea lui „Wednesday” se extinde în sezonul 2 cu o serie de noi membri, printre care: Steve Buscemi (The Big Lebowski, Boardwalk Empire), Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Tiny Beautiful Things, The Handmaid's Tale) și Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue).

De asemenea, vă puteți aștepta la câteva noi vedete invitate, așa că în serial vor apărea actorul din Familia Addams Christopher Lloyd, Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash), Frances O'Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (The Kominsky Method, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (The Princess Diaries, Scream) și Joonas Suotamo.

„Scopul nostru în acest sezon a fost să descoperim câteva fețe noi, precum și să invităm câteva legende ale actoriei pe care le-am admirat întotdeauna să se alăture Jennei și găștii de la Nevermore”, au declarat Millar și Gough pentru Tudum, în mai 2024.

„Când analizăm talentul pe care l-am adunat, nu am putut fi mai încântați. Misiune îndeplinită”.

Premiera sezonului 2 a serialului „Wednesday” se intitulează „Here We Woe Again”. Scenariul a fost scris de Gough și Millar, iar regizor este Tim Burton. Paco Cabezas și Angela Robinson vor fi, de asemenea, regizori.

Misiunea misterioasă a încheiat producția în Irlanda, iar Gough și Millar numesc locul de filmare „cu adevărat magic”.

„Adaugă un sentiment de frumusețe atemporală, minune și spectacol epic lumii de miercuri”, explică ei.

Gough și Millar sunt producători executivi pentru „Wednesday”, alături de colegii lor Steve Stark, Andrew Mittman, Tommy Harper, Karen Richards, Kayla Alpert, Jonathan Glickman, Gail Berman și Meredith Averill.

MGM Television este studioul din spatele Wednesday.

