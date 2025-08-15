Wednesday sezonul 2, partea a doua, are premiera pe Netflix pe 3 septembrie VIDEO

Partea a doua din sezonul doi al serialului „Wednesday” are premiera pe Netflix în 3 septembrie.

Gwendoline Christie revine în rolul îndrăgitei directoare Weems în sezonul doi „Wednesday” Partea 2. Dialogurile savuroase dintre Wednesday și noul ei ghid spiritual, mai exact fosta directoare pe care o detesta, readusă acum înapoi la viață, revin în prim-plan, pline de umor și tensiune.

Revenirea actriței a fost anunțată pentru prima dată printr-o apariție surpriză la conferința de presă din cadrul Doom Tour-ului din Sydney, Australia, unde a urcat pe scenă alături de Jenna Ortega, Emma Myers, Tim Burton, Alfred Gough și Miles Millar.

Wednesday Addams (Jenna Ortega) cutreieră din nou holurile gotice ale Academiei Nevermore, unde o așteaptă dușmani și necazuri noi. În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii și vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru și ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuțit și cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător. Creatorii și scenariștii Alfred Gough și Miles Millar revin pentru cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday, alături de producătorul executiv și regizorul Tim Burton.

Serialul „Wednesday”, creat de Alfred Gough și Miles Millar, a debutat în 2022 și s-a transformat rapid într-un fenomen global de proporții, doborând recorduri și ajungând pe locul #1 în topul celor mai populare seriale în limba engleză din istoria Netflix - a rămas nu mai puțin de 20 de săptămâni în Top 10 Global. Inspirat de personajele create de Charles Addams și reinventat pentru o nouă generație sub bagheta vizionarului Tim Burton, serialul a cucerit publicul prin tonul său inteligent și neconvențional, dar și prin farmecul gotic al personajului Wednesday Addams, interpretat de Jenna Ortega.

Lansarea sezonului 1 a creat un adevărat fenomen în jurul serialului: urmăritorii de pe Instagram ai Jennei au crescut de la 9 milioane la 37 de milioane odată cu premiera primului sezon, moda gotică a revenit în forță, machiajele folosite în producția serialului s-au epuizat rapid în magazine, iar piesa „Goo Goo Muck” a trupei The Cramps a înregistrat o creștere de 5.000% a ascultărilor - la patru decenii după lansare. În plus, secvența de dans devenită virală a inspirat milioane de reinterpretări pe TikTok folosind melodia „Bloody Mary” de Lady Gaga, ceea ce a dus la o creștere de 1.800% a ascultărilor artistei pe Spotify și chiar la implicarea directă a acesteia, care s-a alăturat distribuției sezonului 2 - anunț făcut în timpul show-ului ei spectaculos la Netflix Tudum 2025.

Apreciat de critici la nivel mondial, „Wednesday” a adunat 50 de nominalizări și 17 premii importante, printre care Emmy®, Globurile de Aur și SAG Awards. Franciza se extinde acum dincolo de ecrane, cu experiențe imersive la Netflix House și colaborări creative cu branduri de renume precum Wendy's (SUA), McDonald's (Franța), Burger King (Spania), Nu Bank (America Latină) și Cheetos (SUA și America Latină). Deja reînnoit pentru un al treilea sezon, Wednesday revine cu sezonul 2: Partea 1 este deja disponibilă și Partea 2 vine pe 3 septembrie.

