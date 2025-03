Au dat in mintea copiilor: Filmele cu supereroi si de animatie, favoritele americanilor (Video)

Pentru a doua saptamana, consecutiv, noul film din franciza Captain America, "Captain America: Civil War", e pe primul loc in box office-ul american, cu incasari de 72 de milioane de dolari.

Lansat in urma cu doua saptamani, filmul cu Chris Evans, Robert Downey, Jr., Scarlett Johansson si Jeremy Renner a acumulat deja din vanzarea biletelor, in SUA, 296 de milioane de dolari, iar la nivel mondial 645 de milioane de dolari, informeaza ContactMusic.

"Cartea Junglei", film de animatie dupa o carte cu acelasi nume, se mentine pe locul doi, cu incasari de 17,8 milioane de dolari la cinci saptamani de la lansare. La nivel mondial, filmul a strans 800 de milioane de dolari.

"Money Monster", lansat cu urale la Cannes saptamana trecuta, film regizat de actrita Jodie Foster, a depasit asteptarile, strangand din vanzarea biletelor 15 milioane de dolari in weekendul de debut.

In "thrilerul financiar" joaca, printre altii, Julia Roberts, George Clooney si Jack O'Connell.

Top 5 este incheiat de horror-ul "The Darkness" si de "Mother's Day" (care ruleaza la cinema, in Romania, sub numele "Mama, ce zi!"), o comedie in care pot fi vazute Jennifer Aniston si Kate Hudson.

Urmeaza, in box office-ul american, "Zootopia", "The Huntsman: Winter's War" si comediile "Keanu", "Barbershop: The Next Cut" si "The Boss", care incheie Top 10.

