"Batman vs. Superman" conduce in box office, dar cu incasari mult mai mici

"Batman vs. Superman: Dawn of Justice" conduce box office-ul american din ultimele zile, dar interesul a scazut foarte mult fata de weekendul trecut.

Productia Warner Bros. a scazut de la 166 de milioane de dolari weekendul trecut, la 52,4 milioane de dolari acum. Dupa zece zile de la lansare, "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" are in total incasari de 681,3 milioane de dolari, arata Fortune.

Locul doi este ocupat de "Zootopia", cu 19,1 milioane de dolari. In al doilea weekend de la lansare, "My Big Fat Greek Wedding 2" a strans 11,1 milioane de dolari din incasari, scazand cu 38% fata de weekendul lansarii. In total, are 36,5 milioane de dolari stranse din incasari.

"God's Not Dead" a acumulat 8,1 milioane de dolari.

Urmeaza "Miracles From Heaven" cu 7,5 milioane de dolari in acest weekend si 46,8 milioane de dolari in total.

Echipa "Eye in the Sky" se poate lauda cu patru milioane de dolari stranse in aceste zile, avand in total 6,1 milioane de dolari.

Din banii de bilete din acest weekend, productia "Miles Ahead" a strans 122.751 de dolari.

