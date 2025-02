Un popular serial britanic, inca cel putin cinci ani de viata - Anuntul facut de producatori

"Doctor Who", serial britanic reinviat de BBC in 2005, va mai avea inca "cel putin cinci ani de viata", a declarat Steven Moffat, scriitor si producator al show-ului TV.

Anuntul a fost facut odata cu sarbatorirea a zece ani de cand a fost reinviat de BBC, informeaza ContactMusic.

"Va trai minimum 15 ani (inca cinci ani de acum inainte - n. red.). Dar, la fel de bine, ar putea trai si 26", a spus Moffat, care a recunoscut insa ca nu e o sarcina usoara sa mentina serialul in viata.

"Nu e usor sa gasesti noi actori. Nu e usor sa gasesti noi Doctori (Doctor Who, personalul principal - n. red.). Acesta ar putea fi pericolul - sa incepi sa gandesti ca e simplu", a declarat acesta.

De-a lungul anilor, Doctor Who a fost interpretat de mai multi actori. Din anii '60 pana in prezent, au fost 13 actori care au intrat in pielea personajului. Din 2013, Peter Capaldi a preluat stafeta de la Matt Smith.

De cand a fost reinviat serialul, in 2005, acesta se bucura de rating constant, iar in strainatate (serialul poate fi vazut si din Romania), acesta este in crestere.

Vorbind despre acelasi serial, Ben Stephenson, unul dintre sefii BBC, a spus ca nu vede niciun motiv pentru care "Doctor Who" nu se va face si in urmatorii 50 de ani. Serialul a ajuns la sezonul noua, urmand sa fie reluat de BBC in toamna.

