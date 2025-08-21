Castigatoarele marilor premii de la Cannes se vad, in premiera in Romania, la Les Films de Cannes a Bucarest

Editia a 9-a a Les Films de Cannes a Bucarest (19 - 28 octombrie) aduce si anul acesta in Romania cele mai importante si premiate filme ale anului. Proiectiile vor avea loc la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Union si la Cinema Muzeului Taranului.

Castigatoarele premiilor de regie, scenariu, cel mai bun actor si cea mai buna actrita de la Cannes vor avea premiera in cadrul festivalului. Spectatorii vor putea vedea mult asteptatul Cold War, de Pawel Pawlikowski, premiul pentru regie, Ayka, de Sergey Dvortsevoy, laureat cu premiul pentru interpretare feminina acordat actritei Samal Yeslyamova, Dogman, de Matteo Garrone, premiul pentru interpretare masculina pentru Marcello Fonte si 3 Faces, de Jafar Panahi, premiul (ex-aequo) pentru scenariu.

Dupa multi premiatul Ida, castigatorul Oscarului pentru film strain in 2015, regizorul polonez Pawel Pawlikowski (My Summer of Love) ajunge la Cannes cu un film inspirat din viata parintilor sai si castiga premiul pentru regie.

Cold War este plasat in perioada razboiului rece, in Polonia, si ne spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de conditii sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviti, dar incapabili sa renunte unul la celalalt.

Iubit de critici, dar si de public, Cold War are forta de odinioara a cinematografului polonez clasic si este considerat un favorit al Oscarurilor pentru film strain inca dinainte ca filmul sa fi fost nominalizat oficial de Polonia in aceasta cursa, aflam din The Guardian.

Coloana sonora, pe ritmuri de jazz si rock and roll, se impleteste perfect cu povestea furtunoasa a cuplului in "una dintre cele mai colorate experiente pe care le vei vedea vreodata alb-negru", scrie revista Time Out.

Dupa premiul Un Certain Regard din 2008 pentru filmul Tulpan, regizorul kazah Sergey Dvortsevoy si actrita Samal Yeslyamova revin la Cannes cu Ayka, povestea unei tinere din Kirghiztan, refugiata ilegal in Rusia.

In 2010, 248 de nou nascuti au fost abandonati in spitale din Rusia de mame kirghize. Aceasta statistica a fost punctul de plecare pentru filmul Ayka, "o drama intima, o poveste implacabila care testeaza granitele empatiei, conform ScreenDaily. Film New Europe a notat dupa premiera canneza ca actrita Samal Yeslyamova, "transforma un joc intens si emotionant intr-un rol visceral care scoate la lumina un intreg univers de suferinta."

Supranumit un western urban, Dogman se petrece intr-o suburbie italiana, undeva la intersectia dintre metropola si salbaticie. Marcello, un frizer pentru caini simpatic, discret si apreciat de toata lumea, se trezeste prins intr-o relatie de putere cu Simone, un fost boxer care terorizeaza intreg cartierul. Inspirat dintr-o poveste reala, Dogman este cel mai recent film al lui Matteo Garrone, castigator a doua mari premii la Cannes, pentru Gomorra (2008) si Reality (2012).

"Un Buster Keaton actual, aproape un actor de film mut", dupa cum l-a numit chiar regizorul, Marcello Fonte lucra ca ingrijitor la un centru social cand l-a intalnit pe Garrone si a primit rolul care i-a adus premiul de la Cannes si recunoastere internationala.

In 3 Faces, carismatica actrita Behnaz Jafari este emotionata de povestea unei fete careia familia ii interzice sa studieze la conservatorul din Teheran. Behnaz il roaga pe regizorul Jafar Panahi sa o ajute sa rezolve problema fetei.

Regizorul, scriitorul si documentaristul Jafar Panahi a fost arestat in numeroase ocazii in tara sa din cauza povestilor non-conformiste si critice abordate in filmele sale. In 2010 autoritatile i-au interzis sa mai faca filme in Iran timp de 20 de ani, decizie pe care a incalcat-o cu hotarare si consecventa.

In prezent este in al 8-lea an de interdictie, iar 3 Faces este al patrulea film realizat si premiat - dupa This is not a Film (2011) si Closed Curtain (2013, Ursul de aur pentru scenariu la Berlin), prezentate la Cannes si Taxi Teheran (2015, Ursul de aur la Berlin).

"El este Jafar Panahi, un cineast cu infinit de multe motive sa se simta victimizat, care isi indreapta atentia, respectuos, artistic si plin de compasiune, catre greutatile celorlalti, intr-un film debordand de empatie care devine o inimoasa declaratie de solidaritate", a scris Variety in introducerea premierei mondiale de la Cannes.

