De ce refuza Woody Allen ca un film de-al sau sa fie difuzat in India

Cel mai recent film al lui Woody Allen, Blue Jasmine, in care in rol principal joaca Cate Blanchett, nu va putea fi vazut in India. Motivul: in film apar scene ce implica fumatul, iar legislatia din India cere ca, atunci cand acestea sunt difuzate, pe ecran sa apara mesaje anti-tabac. Woody Allen nu este de acord cu cu cele din urma, asa ca filmul sau nu va fi difuzat in aceasta tara.

Aceleasi mesaje anti-fumat sunt difuzate si inainte de inceperea filmelor, la cinema, fapt cu care, din nou, regizorul nu este de acord, informeaza BBC.

Filmul, abia lansat in cinematografe in SUA, are in centru o americanca bogata, care decade dupa ce sotul ei este arestat pentru frauda. Cate Blanchett s-a bucurat numai de critici pozitive pana in acest moment, multi fiind cei care spun ca merita un Oscar pentru prestatia sa.

In film exista doua scene ce implica fumatul, iar Woody Allen a ajuns la concluzia ca difuzarea mesajelor anti fumat nu ar face decat sa distraga atentia de la film, asa ca a decis, pentru ca are acest drept, ca productia Blue Jasmine sa nu mai intre pe aceasta piata.

Multi regizori aflati in aceasta postura au fost de acord ca filmele lor sa fie modificate, astfel incat sa fie conforme cu legislatia din aceasta tara.

De aceeasi parere cu Woody Allen sunt insa si Martin Scorsese sau David Lynch, care au reactionat identic cand li s-au cerut schimbari in filme, fiind de parere ca asa ceva e "inacceptabil, deoarece se modifica viziunea artistului".

