Everybody Knows, de Asghar Fahradi, deschide Les Films de Cannes a Bucarest 2018

Cea de-a 9-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest va incepe cu filmul care a deschis si festivalul de la Cannes anul acesta: Everybody Knows, cel mai recent film semnat Asghar Farhadi, marea vedeta a cinematografiei iraniene contemporane, singurul regizor cu doua Oscaruri pentru film strain la activ (A Separation - 2012 si The Salesman - 2016).

Everybody Knows ii are in rolurile principale pe Penelope Cruz si Javier Bardem si spune povestea Laurei, care calatoreste impreuna cu copiii sai in satul natal din Spania, dar un eveniment neasteptat transforma vizita intr-o suita de probleme.

"Noul film al regizorului exploreaza cu fler si o nemiloasa eficienta o rana nevindecata din sanul unei familii spaniole. Farhadi este un povestitor cu o forta coplesitoare", citim pe The Guardian.

Tot in weekendul de deschidere a festivalului va putea fi vazut si Burning, film recompensat la Cannes cu premiul FIPRESCI si premiul Vulcan, pentru scenografie.

Lee Chang-dong, scriitor, scenarist si pentru cativa ani chiar ministru al culturii in Coreea de Sud, si-a inceput tarziu cariera de regizor, dar povestile dure si critice la adresa societatii l-au facut rapid remarcat.

A ajuns in atentia criticilor de peste hotare in 1999, cu al doilea film al sau, Peppermint Candy, care a primit apoi invitatia de a fi prezentat in cadrul Quinzaine des Realisateurs. In 2010, regizorul a revenit la Cannes cu filmul Poetry si a castigat premiul pentru scenariu.

Ads

Inspirat dintr-o povestire scurta de Haruki Murakami, Burning este un thriller romantic in care un scriitor aspirant si un tip bogat devin rivali pentru dragostea aceleiasi fete.

Tot in premiera va fi prezentat si cel mai recent film al unui alt regizor-cult al Cannes-ului, Nuri Bilge Ceylan. La primul sau film dupa Palme d'Or-ul pentru Winter Sleep, regizorul continua pe aceeasi linie, a unor povesti care abunda in conversatii si idei, intr-un ritm cehovian, de data aceasta parasind campiile Anatoliei pentru un mic sat din nord vestul Turciei, in apropierea localitatii turistice Canakkale.

In The Wild Pear Tree, Ceylan spune povestea lui Sinan, un tanar cu veleitati de scriitor, care se intoarce in satul natal si face tot posibilul sa stranga bani pentru a fi publicat. "Filmul e ca senzatia aceea, cand incepi o carte buna noaptea tarziu si te trezesti ca ai citit pana dimineata" (Mubi).

Ads

Tot din competitia oficiala de la Cannes, spectatorii vor avea ocazia sa vada BlacKkKlansman, cel mai recent film semnat Spike Lee si castigatorul Marelui Premiu al Juriului.

Adaptat dupa memoriile lui Ron Stallworth, filmul spune povestea un politist afro-american din Colorado care a reusit sa se infiltreze in filiala locala a Ku Klux Klan.

Spike Lee reia aici tema rasismului, prezenta in multe dintre filmele lui, de la tragicomedia Do the Right Thing (1989), la biopic-ul Malcom X (1992) sau la documentarul 4 Little Girls (1997), toate multi premiate.

In BlacKkKlansman, regizorul evita derapaje didactice in favoarea unui thriller cu tuse de umor absurd "care parca spune ca o interpretare serioasa a subiectului nu poate functiona intr-un prezent sufocat de nebunie generalizata", scrie publicatia The New Yorker.

In distributie ii gasim pe John David Washington, fiul cel mare al lui Denzel Washington, si pe Adam Driver (Paterson, r. Jim Jarmusch) . BlacKkKlansman va fi distribuit in Romania de Ro Image, cu premiera pe 26 octombrie.

Ads

Selectia Les Films de Cannes a Bucarest include si The Man Who Killed Don Quixote, controversatul film al lui Terry Gilliam, care a asteptat pana in ultima clipa sentinta unui tribunal francez pentru a putea fi prezentat, in afara competitiei, ca film de inchidere a festivalului de la Cannes.

Totul a fost cauzat de un conflict intre Gilliam si producatorul sau, Paolo Branco, iar disputele juridice - cateva saptamani dupa proiectia de la Cannes o alta instanta a declarat ca filmul a fost difuzat fara drepturi, a interzis distributia lui in cinematografele franceze, iar Terry Gilliam are de platit 10.000 de euro despagubiri - au distras atentia de la filmul in sine: "o poveste plina de inventivitate si anarhism ce ne aminteste de idealurile romantice in care lumea e populata de visatori care indraznesc sa sparga tiparele" (Time Out) . The Man Who Killed Don Quixote va fi distribuit in Romania de Transilvania Film.

De la infiintarea sa, Les Films de Cannes a Bucarest a prezentat toate filmele excentricului Gaspar Noe, chou chou-ul festivalului, cum ar spune francezii. Aflat deja pentru a 7-a oara la Cannes, regizorul care a scandalizat cu filmul sau emblematic Irreversible, a revenit anul acesta in Quinzaine des Realisateurs cu Climax, care a fost recompensat cu premiul Art Cinema Award.

Ads

Climax este un film care combina atmosfera psihedelica din Enter the Void cu lascivitatea erotica din Love, intr-o poveste care primeste pe Variety subtitlul "Muzicalul Fame se intalneste cu Marchizul de Sade". Climax va intra in cinematografe, distribuit de Independenta film.

Editia 2018 a Les Films de Cannes a Bucarest va avea loc intre 19 si 28 octombrie la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului, Cinemateca Union si Grand Cinema & More din Baneasa Shopping City.

Urmariti toate informatiile si programul festivalului pe site-ul filmedefestival.ro si pe pagina oficiala de Facebook.

Biletele vor fi puse in curand in vanzare prin Eventbook.ro.

Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest este prezentat de Orange Romania, partener de traditie al evenimentului.

Ads

Sustinut de: BRD - Groupe Societe Generale

Masina oficiala a festivalului: Renault

Cu sprijinul: Catena, Groupama Asigurari, Silva, Apa Nova

Editia a noua a Les Films de Cannes a Bucarest este organizata de Asociatia Cinemascop si Voodoo Films si realizata in parteneriat cu Ambasada Frantei si Institutul Francez din Bucuresti.

Les Films de Cannes a Bucarest este un proiect cultural finantat de Centrul National al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si DACIN SARA.

Parteneri: Air France, KLM, Institutul Cultural Roman, Ambasada Mexicului in Romania, Hotel Mercure, Hotel Cismigiu, UPS, Defi, SERVE.

Omagiul Lucian Pintilie este organizat in parteneriat de catre Les Films de Cannes a Bucarest si Festivalul National de Teatru, in colaborare cu Filmex Romania si Centrul National al Cinematografiei, cu sprijinul Fundatiei 9.

Ads

Vazut de: Radio Guerrilla.

Parteneri media: TVR, Radio Romania Cultural, Adevarul, Dilema Veche, OK! Magazine, Zile si Nopti, Elle, Glamour, Observator Cultural, Agerpres, News.ro, AListMagazine, Scena9, Senso TV, Tonica, Ziare.com, Business24, Cinemap, The Institute, DoR, Liternet.ro, Cinemagia, Movienews, Ziarul Metropolis, AaRC, Igloo, Banchiza Urbana, Cinefan, Cineghid, FilmSi, Sub25, FilmMenu, RFI. Parteneri de comunicare: PiArt Vision.

Parteneri de monitorizare: MediaTRUST.

Detalii: www.filmedefestival.ro.

Ne puteti urmari pe Facebook: Les Films de Cannes a Bucarest.

Ads