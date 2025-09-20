Jerry Seinfeld se intoarce la TV

Autor: Anca Serghescu
Joi, 10 Mai 2012, ora 13:16
2362 citiri
Jerry Seinfeld se intoarce la TV

Jerry Seinfeld, protagonistul unui serial de succes in anii '90, se va intoarce pe micul ecran, informeaza presa de peste ocean.

De aceasta data, reality-show-ul va avea in centru industria auto, informeaza msn. Comics and Cars ii va avea in centru pe Jerry Seinfeld, Alec Baldwin si Ricky Gervais, acestia urmand sa testeze masini din vremea tineretii si chiar copilariei lor si sa spuna povesti legate de acestea.

N-a fost inca batuta palma cu o televiziune, insa Jerry Seinfeld a mai lasat sa scape detalii despre proiect, in ultimele saptamani, pe Twitter. Acesta a pomenit de niste filmari in Manhattan, cu Alec Baldwin, si de altele in City Island, New York, cu Ricky Gervais. A mai dau un indiciu: A 1952 VW.

Jerry Seinfeld a fost, in mare, absent de pe micul ecran de cand s-a terminat serialul ce ii purta numele, el aparand doar ocazional in Curb Your Enthusiasm si 30 Rock.

#Jerry Seinfeld reality show, #Jerry Seinfeld Comics and Cars, #Jerry Seinfeld nou serial TV , #cele mai noi filme
