Robin Hood vs Iron Man 2 - batalia din topul incasarilor

Robin Hood si Iron Man 2 isi disputa suprematia topurilor incasarilor cinematografice la acest inceput de saptamana.

Desi a incasat cu 16 milioane de dolari mai putin decat Iron Man 2 in Statele Unite, Robin Hood ocupa primul loc in topul incasarilor internationale, cu 37,1 milioane de dolari in Statele Unite, la care se adauga 74 de milioane de dolari din toata lumea.

Astfel, filmul ce-l are in rolul principal pe Russell Crowe a acumulat 111,1 milioane de dolari.

