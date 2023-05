Se lanseaza Hangover III - vezi cum arata cronicile din SUA (Video)

Mult-asteptatul The Hangover III se lanseaza in weekend in SUA, insa vizionarile pentru presa deja au avut loc, asa ca multe dintre publicatiile de peste ocean isi dau deja cu parerea pe marginea filmului, ultimul din franciza.

Din pacate, Hangover III nu se prea bucura de cronici pozitive, fiind considerat intunecat si putin amuzant, relateaza Business Insider. Cei patru protagonisti, Bradley Cooper, Ed Helms, Justin Bartha si Zach Galifianakis, nu mai au parte in acest film de nicio mahmureala monumentala, asa cum isi obisnuisera fanii, productia avandu-l in centru pe Alan (Galifianakis).

Inainte de a te decide daca sa vezi sau nu filmul, iata ce ar trebui sa stii: "Este foarte diferit de celelalte doua filme ale seriei. Nici macar nu exista o mahmureala - baza trilogiei. Ceea ce e atat bine, cat si rau", remarca Business Insider.

AP sustine ca nici macar nu e vorba de o comedie, in timp ce remarca faptul ca intregul complot este ridicol, neparand real. Hollywood Reporter sustine ca filmul e cea mai buna dovada a "falimentul" trilogiei, candva o comedie inspirata.

Time Out vorbeste chiar despre un film de actiune standard, in niciun caz despre o comedie, cu tot "tacamul": masini lovite si intrari prin efractie.

Empire sustine ca tentativa regizorului Todd Phillips este "laudabil de curajoasa", insa filmul este "dezamagitor de lipsit de amuzament".

Este criticata mai ales prestatia lui Bradley Cooper, care pare sa se fi culcat pe o ureche dupa Silver Linings Playbook, film de Oscar.

Cel mai bun rol, desi mic, pare sa il faca Melissa McCarthy, astfel ca filmul sa aiba macar o parte buna.