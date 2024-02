Cele mai vizionate trailere in anul 2014 (Video)

In asteptarea lansarilor cinematografice ale anului 2015, fanii filmelor din toata lumea s-au "pregatit" serios cu trailerele productiilor care se anunta de mare succes in randul cinefililor, in urmatoarele 12 luni.

Astfel, minutele de prezentare ale multora dintre filmele ce urmeaza sa apara pe marile ecrane in anul 2015, dar si ale celor aparute pe parcursul anului trecut, au inregistrat zeci de milioane de vizualizari, pe site-ul Youtube, in 2014.

Cel mai vizionat trailer din anul 2014 a fost al celui de-al doilea film Avengers, Age of Ultron, care a fost urmarit de peste 62,7 milioane de ori.

Pe locul doi se afla Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, cu aproape 51,9 milioane de vizualizari in putin peste o luna de la aparitia pe Youtube.

Podiumul este incheiat de trailerul celui mai recent film al celei mai celebre francize cu dinozauri, Jurassic World, cu aproape 46,5 milioane de vizualizari.

Pe locul patru se afla Fifty Shades Of Grey, al carui trailer a avut peste 40 de milioane de vizualizari, in timp ce pe locul cinci se afla partea a saptea a francizei "Furios si iute", Furious 7, cu peste 38,6 milioane de vizualizari, acesta fiind ultimul film in care joaca Paul Walker, al carui nume a fost legat de aproape toate filmele celebrei serii si care a murit in luna decembrie 2013.

In anul 2014, cel mai urmarit trailer aparut tot anul trecut a fost cel al filmului Godzilla, aflat pe locul sase in topul general, cu aproape 33,4 milioane de vizualizari pe Youtube.