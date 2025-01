Secretul ascuns de serialul "Game of Thrones" (Foto)

Serialul "Game of Thrones" va reincepe in curand, el fiind asteptat cu nerabdare de fanii din intreaga lume. Productia postului HBO ascunde insa un secret observat de putini oameni.

Concret, in cele trei sezoane de pana acum a putut fi vazut vestitul Tron de Fier. El este facut din sabii lipite, care ii dau aspect unic, scrie news.com.au. Acestea au starnit curiozitatea admiratorilor, care au ajuns la concluzia ca unele sabii par sa provina din alte doua filme celebre.

De exemplu, cei care au studiat cu atentie aspectul Tronului de Fier au observat ca una dintre arme seamana mult cu Glamdring, arma folosita de personajul Gandalf in trilogiile "Lord of the Rings" si "Hobbit".

Chiar langa sabia lui Galdalf, pe Tronul de Fier se mai gaseste si cea folosita in filmul "Robin Hood: Prince of Thieves".

Nu se stie inca daca acest gest al producatorilor a fost unul intamplator sau daca ei au planuit totul.

