Bilete cu 30% mai ieftine la mai multe concerte - vezi care

Miercuri, 04 Aprilie 2012, ora 17:16
1382 citiri
Biletele pentru concertul Pasarea Colibri, show-ul tribut "A Vision of Elvis" al lui Rob Kingsley si Gala Premiilor Stand Up Comedy vor fi mai ieftine cu 30%, joi, 5 aprilie, de la ora 00.00 la ora 24.00, in magazinul Biletoo din Unirea Shopping Center.

Pasarea Colibri este o aparitie rara si extrem de apreciata in peisajul muzical romanesc. In componenta Mircea Vintila, Mircea Baniciu, Vlady Cnejevici, Teo Boar, Pasarea Colibri va concerta pe 26 aprilie, la Hard Rock Cafe.

Fiecare concert Pasarea Colibri insemana o trecere prin 19 ani de cariera, presarati cu slagare precum: "Vinovatii fara vina", "Miruna", "Mielu", "Esarfa in dar" sau "Andrii Popa". Pe 26 aprilie, trupa va sustine un concert in Hard Rock Cafe.

Showul "Rob Kingsley - A Vision Of Elvis" este unul dintre cel mai bine cotate spectacole tribut din lume, si va avea loc pe 11 mai in Hard Rock Cafe.

Rob Kingsley este un entertainer innascut, pasionat din copilarie de cariera si showurile inegalabilului Elvis Presley. Dupa ani in care a studiat prestatiile live ale regelui, Rob a dobandit statutul de cel mai apreciat artist tribut Elvis, atat in randul fanilor regelui, cat si printre ceilalti artisti de profil. Rob Kingsley considera ca posibilitatea de a-si omagia idolul prin fiecare concert tribut este un privilegiu.

Gala Premiilor Stand Up Comedy este un spectacol de anvergura in care ironia si improvizatia vor fi garnisite cu hohote de ras si reactii imprevizibile. Gala va aduce in premiera pe aceeasi scena opt nume importante din stand-up-ul romanesc. Pe parcursul a mai bine de patru ore de show, pe 18 mai, la Palatul National al Copiilor, publicul va avea parte de reprize de reflectare umoristica oferite de: Teo, Vio, Costel, Micutu, Radu, Sorin, Badea si Bordea.

Din aceeasi promotie mai fac parte evenimentele: Jose Carreras (25 mai, Sala Palatului), Festivalul OST FEST (15-17 iunie, Romexpo), Julio Iglesias (30 iunie, Zone Arena), Lord Of The Dance (13 octombrie, Sala Palatului) si Salvatore Adamo (18 decembrie, Sala Palatului). Reducerea, tot de 30% din pretul de achizitionare a biletelor, este valabila pentru toate categoriile de bilete aflate la vanzare.

